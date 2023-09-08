08 сентября 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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8 сентября. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 11.09 по 17.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|11.09.2023
|11:00
|Промышленное производство в Италии
|июль 2023
|12.09.2023
|09:00
|Безработица в Великобритании
|август 2023
|12.09.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Германии
|март 2022
|12.09.2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|июль 2023
|12.09.2023
|09:45
|Внешнеторговый баланс Франции
|июль 2023
|12.09.2023
|10:00
|Баланс счета текущих операций Германии
|июль 2023
|12.09.2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|сентябрь 2023
|12.09.2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|сентябрь 2023
|13.09.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2022
|13.09.2023
|09:00
|Внешнеторговый баланс Великобритании
|июль 2023
|13.09.2023
|09:00
|Промышленное производство в Великобритании
|июль 2023
|13.09.2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|июль 2023
|13.09.2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в США
|август 2023
|13.09.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 августа по 01 сентября
|13.09.2023
|21:00
|Бюджет США
|август 2023
|14.09.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 августа по 02 сентября
|14.09.2023
|15:30
|Изменение цен производителей в США
|август 2023
|14.09.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|август 2023
|14.09.2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|июль 2023
|14.09.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|14.09.2023
|15:45
|Процентная ставка ЕЦБ
|сентябрь 2023
|14.09.2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|июль 2023
|15.09.2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|август 2023
|15.09.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|июль 2023
|15.09.2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс Италии
|июль 2023
|15.09.2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в Италии
|август 2023
|15.09.2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|август 2023
|15.09.2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|сентябрь 2023
|15.09.2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|август 2023
|15.09.2023
|18:00
|Предварительный индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|сентябрь 2023
|16.09.2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|август 2023
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Дата
Время
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