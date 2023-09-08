.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 97,9241 руб.
.
08 сентября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 97,9241 руб.
|0
8 сентября. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 25,81 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,9241 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США упал на 27,20 коп. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
.
Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 сентября 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 8 сентября снизилась на 2,16% и составила 58283,624 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58283,624 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1289,590 млрд руб., или на...
.08 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,50 коп. и составил 97,9572 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,65 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 19475 сделок. Объем торгов... читать дальше
.08 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,85 коп. и составил 104,9218 руб. Минимальный курс евро составил 104,6075 руб., максимальный - 105,615 руб. Было заключено 8238 сделок. Объем торгов составил 31504,03...
.08 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,38 коп. и составил 13,3139 руб. Минимальный курс юаня составил 13,253 руб., максимальный - 13,415 руб. Было заключено 40698 сделок. Объем торгов составил 110434,15...
.
08 сентября 2023 года 19:00
ВВП РФ во 2-м квартале 2023 года вырос на 4,9%, свидетельствует первая оценка Федеральной службы госстатистики (Росстата). Динамика показателя совпала с предварительной оценкой. Объем ВВП России за 2-й квартал составил в текущих ценах 39 трлн 392,4 млрд... читать дальше
.08 сентября 2023 года 18:58
Рынок акций РФ завершил торги снижением. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов, тем временем в плюсе торговалась Европа, на позитиве начала торги и Америка. На нефтяном рынке цены росли. Ранее на этой неделе котировки обеих марок... читать дальше
.08 сентября 2023 года 18:42
ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, намерена расширить проект "Цифровой фермер" и объявила о поиске финансовых организаций для партнерского проекта в области финансирования сельхозпроизводителей. Как сообщается в пресс-релизе группы, клиентами этих организаций могут... читать дальше
.08 сентября 2023 года 18:23
Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... читать дальше
.08 сентября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 97,9282 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,6 руб., максимальный - 98,555 руб. Было заключено 6079 сделок. Объем торгов составил... читать дальше
.08 сентября 2023 года 17:39
Нефтяные компании предоставят аграриям необходимый объем дизельного топлива для завершения полевых работ, сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Участие во встрече приняли первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут,... читать дальше
.08 сентября 2023 года 17:27
Фондовые индексы США начали торги в пятницу подъемом на корпоративных новостях. Вместе с тем MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). "В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало... читать дальше
.08 сентября 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 11.09 по 17.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Время Публикация Период ... читать дальше
.08 сентября 2023 года 17:12
РЖД 13 сентября начнет размещение облигаций с привязкой к RUONIA, ставка 1-го купона составит 12,22%
О "Российские железные дороги" (РЖД) 13 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-27R, говорится в сообщении эмитента. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ставка RUONIA +1,25%, размер ставки 1-го купона составит... читать дальше
.08 сентября 2023 года 17:06
Убыток ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) по МСФО вырос в 2022 г. в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 18,8 млрд руб. против 6,3 млрд руб. в 2021 г., сказано в отчетности компании. Совокупный убыток ОВК увеличился в 2022 г.... читать дальше
.08 сентября 2023 года 16:57
Введение в Казахстане налога на доходы банков вряд ли приведет к увеличению кредитования экономики - Fitch
Введение в Казахстане налога на доходы банков от инвестиций в гособлигации вряд ли подстегнет банки к увеличению кредитования местной экономики, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. "Мы не ожидаем, что введение налога на доходы от... читать дальше
.08 сентября 2023 года 16:49
Стоимость вторичного жилья на американском рынке в июле выросла на 1,9% после пятимесячного сокращения год к году, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов США (NAR). Рост цен наблюдался на фоне падения продаж: в июле число проданных объектов вторичной... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.