Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 104,8537 руб.

Минимальный курс евро составил 104,51 руб., максимальный - 105,5775 руб. Была заключена 2131 сделка. Объем торгов составил 8164,02 млн руб., что на 40% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,76 руб. за евро.

8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 48,12 коп. и составил 104,8537 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 58283,624 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1289,590 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 22,50 коп. и составил 97,9572 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,65 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 19475 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,65 руб., максимальный - 98,645 руб. Было заключено 19475 сделок. Объем торгов... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 29,85 коп. и составил 104,9218 руб. Минимальный курс евро составил 104,6075 руб., максимальный - 105,615 руб. Было заключено 8238 сделок. Объем торгов составил 31504,03... Минимальный курс евро составил 104,6075 руб., максимальный - 105,615 руб. Было заключено 8238 сделок. Объем торгов составил 31504,03...

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,38 коп. и составил 13,3139 руб. Минимальный курс юаня составил 13,253 руб., максимальный - 13,415 руб. Было заключено 40698 сделок. Объем торгов составил 110434,15... Минимальный курс юаня составил 13,253 руб., максимальный - 13,415 руб. Было заключено 40698 сделок. Объем торгов составил 110434,15...

.

.

Рынок акций РФ завершил торги снижением. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов, тем временем в плюсе торговалась Европа, на позитиве начала торги и Америка. В Азии в пятницу преобладала негативная динамика фондовых индексов, тем временем в плюсе торговалась Европа, на позитиве начала торги и Америка. На нефтяном рынке цены росли. Ранее на этой неделе котировки обеих марок... На нефтяном рынке цены росли. Ранее на этой неделе котировки обеих марок... читать дальше

.

ГК "Русагро", один из ведущих агрохолдингов РФ, намерена расширить проект "Цифровой фермер" и объявила о поиске финансовых организаций для партнерского проекта в области финансирования сельхозпроизводителей. Как сообщается в пресс-релизе группы, клиентами этих организаций могут... читать дальше

.

Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом на фоне опасений, что рынок столкнется с нехваткой предложения в результате продления Саудовской Аравией добровольного сокращения добычи до конца 2023 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24,47 коп. и составил 97,9282 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,6 руб., максимальный - 98,555 руб. Было заключено 6079 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 97,6 руб., максимальный - 98,555 руб. Было заключено 6079 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

.

Нефтяные компании предоставят аграриям необходимый объем дизельного топлива для завершения полевых работ, сообщается на сайте правительства РФ по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. Участие во встрече приняли первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут,... читать дальше

.

Фондовые индексы США начали торги в пятницу подъемом на корпоративных новостях. Вместе с тем MarketWatch отмечает опасения рынка в отношении динамики процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС). "В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало... "В недавних разговорах с институциональными инвесторами нам стало... читать дальше

.

В течение ближайшей недели с 11.09 по 17.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

.

О "Российские железные дороги" (РЖД) 13 сентября начнет размещение выпуска 4-летних облигаций серии 001P-27R, говорится в сообщении эмитента. Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ставка RUONIA +1,25%, размер ставки 1-го купона составит... Купоны по выпуску будут ежемесячными и переменными, формула для расчета: ставка RUONIA +1,25%, размер ставки 1-го купона составит... читать дальше

.

Убыток ПАО "Научно-производственная корпорация "Объединенная вагонная компания" (НПК ОВК) по МСФО вырос в 2022 г. в 3 раза по сравнению с предыдущим годом, до 18,8 млрд руб. против 6,3 млрд руб. в 2021 г., сказано в отчетности компании. Совокупный убыток ОВК увеличился в 2022 г.... читать дальше

.

Введение в Казахстане налога на доходы банков от инвестиций в гособлигации вряд ли подстегнет банки к увеличению кредитования местной экономики, считают аналитики международного рейтингового агентства Fitch Ratings. "Мы не ожидаем, что введение налога на доходы от... "Мы не ожидаем, что введение налога на доходы от... читать дальше

.

Стоимость вторичного жилья на американском рынке в июле выросла на 1,9% после пятимесячного сокращения год к году, говорится в отчете Национальной ассоциации риелторов США (NAR). Рост цен наблюдался на фоне падения продаж: в июле число проданных объектов вторичной... Рост цен наблюдался на фоне падения продаж: в июле число проданных объектов вторичной... читать дальше

.