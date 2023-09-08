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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3231 руб.
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08 сентября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3231 руб.
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8 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6,52 коп. и составил 13,3231 руб. Минимальный курс юаня составил 13,26 руб., максимальный - 13,447 руб. Было заключено 7098 сделок. Объем торгов составил 19907,97 млн руб., что на 15% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,261 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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