Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 98,1729 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,2225 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 5658 сделок. Объем торгов составил 34651,99 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,325 руб. за доллар США.

7 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,02 коп. и составил 98,1729 руб.

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,51 коп. и составил 98,1822 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,1825 руб., максимальный - 98,565 руб. Было заключено 19183 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,1825 руб., максимальный - 98,565 руб. Было заключено 19183 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,81 коп. и составил 105,2203 руб. Минимальный курс евро составил 104,12 руб., максимальный - 105,705 руб. Было заключено 9958 сделок. Объем торгов составил 37875,95... Минимальный курс евро составил 104,12 руб., максимальный - 105,705 руб. Было заключено 9958 сделок. Объем торгов составил 37875,95...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,3777 руб. Минимальный курс юаня составил 13,231 руб., максимальный - 13,443 руб. Было заключено 61097 сделок. Объем торгов составил 133098,43... Минимальный курс юаня составил 13,231 руб., максимальный - 13,443 руб. Было заключено 61097 сделок. Объем торгов составил 133098,43...

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Рынок акций РФ завершил торги снижением на 2,6% из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры. Цены на нефть к вечеру нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой... Цены на нефть к вечеру нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой... читать дальше

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Физические лица в августе увеличили объемы покупок акций на российском рынке до 39,2 млрд рублей с 2,9 млрд рублей в июле, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков". Такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 г. и близок к показателям... Такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 г. и близок к показателям... читать дальше

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Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в августе наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 72,7% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России. В июле их доля составляла 87%, в июне - 44%, в... В июле их доля составляла 87%, в июне - 44%, в... читать дальше

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Российские экспортеры в июле существенно снизили долю проданной валютной выручки, следует из данных ЦБ РФ. В августе, на фоне волны ослабления рубля, компании постепенно поменяли свою тактику, что позволило замедлить падение национальной валюты. Отношение чистых продаж... Отношение чистых продаж... читать дальше

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Применение банками технологии токенизации безналичных денег не потребует существенных изменений законодательного регулирования, так как по сути это лишь новая форма учета, говорится в докладе ЦБ, посвященном тематике токенизированных безналичных денег на счетах в банках (ТБДБ).... читать дальше

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О "Дарс-девелопмент" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок прошел 4 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,87%... Сбор заявок прошел 4 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,87%... читать дальше

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Столичный департамент транспорта совместно с "Росатомом" расширяют сеть зарядных станций для электромобилей "Энергия Москвы" и запускают станции повышенной мощности - 60 кВт. "В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей. Две из них уже можно... "В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей. Две из них уже можно... читать дальше

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О "Проект 111" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные. По облигациям в... По облигациям в... читать дальше

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Цены на нефть нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе. Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в... Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-541 на 119 млрд 373,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6307 тыс. баррелей - до 416,637 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 2666 тыс. баррелей и составили 214,746 млн... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,02 коп. и составил 98,1729 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,2225 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 5658 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 97,2225 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 5658 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Мировые поставки легковых электромобилей (с электродвигателями и подключаемые гибриды) по итогам 2023 года увеличатся более чем на треть и почти достигнут 15 млн, прогнозирует исследовательская фирма Gartner. В 2024 году, как ожидается, рост составит 19% - до 17,9 млн... В 2024 году, как ожидается, рост составит 19% - до 17,9 млн... читать дальше

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