07 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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7 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Промышленное производство в Германии
|июль 2023
|11:00
|Объемы розничных продаж в Италии
|июль 2023
|12:00
|Изменение ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 27 августа по 02 сентября
|15:30
|Производительность труда и стоимость рабочий силы в США
|II квартал 2023
|15:30
|Разрешения на строительство в Канаде
|июль 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|17:00
|Индекс деловой активности IVEY в Канаде
|август 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 26 августа по 01 сентября
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07 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 31,51 коп. и составил 98,1822 руб.
Минимальный курс доллара США составил 97,1825 руб., максимальный - 98,565 руб. Было заключено 19183 сделки. Объем торгов... читать дальше
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07 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 14,81 коп. и составил 105,2203 руб.
Минимальный курс евро составил 104,12 руб., максимальный - 105,705 руб. Было заключено 9958 сделок. Объем торгов составил 37875,95...
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07 сентября 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,18 коп. и составил 13,3777 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,231 руб., максимальный - 13,443 руб. Было заключено 61097 сделок. Объем торгов составил 133098,43...
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07 сентября 2023 года 19:02
Рынок акций РФ завершил торги снижением на 2,6% из-за фиксации прибыли игроками на фоне ухудшения внешней фондовой конъюнктуры.
Цены на нефть к вечеру нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:57
Физические лица в августе увеличили объемы покупок акций на российском рынке до 39,2 млрд рублей с 2,9 млрд рублей в июле, говорится в докладе Банка России "Обзор рисков финансовых рынков".
Такой объем покупок стал максимальным с февраля 2022 г. и близок к показателям... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:53
Системно значимые кредитные организации (СЗКО) выкупили в августе наибольший объем ОФЗ на аукционах Минфина, на их долю пришлось 72,7% всех размещений. Такая информация содержится в "Обзоре финансовых рисков" Банка России.
В июле их доля составляла 87%, в июне - 44%, в... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:51
Российские экспортеры в июле существенно снизили долю проданной валютной выручки, следует из данных ЦБ РФ. В августе, на фоне волны ослабления рубля, компании постепенно поменяли свою тактику, что позволило замедлить падение национальной валюты.
Отношение чистых продаж... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:43
Применение банками технологии токенизации безналичных денег не потребует существенных изменений законодательного регулирования, так как по сути это лишь новая форма учета, говорится в докладе ЦБ, посвященном тематике токенизированных безналичных денег на счетах в банках (ТБДБ).... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:42
О "Дарс-девелопмент" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок прошел 4 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 15,87%... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:37
Столичный департамент транспорта совместно с "Росатомом" расширяют сеть зарядных станций для электромобилей "Энергия Москвы" и запускают станции повышенной мощности - 60 кВт.
"В ближайшее время 40 городских станций станут доступны для пользователей. Две из них уже можно... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:36
О "Проект 111" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей, говорится в сообщении компании.
Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,5% годовых и зафиксирована на весь срок обращения, купоны квартальные.
По облигациям в... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:23
Цены на нефть нивелировали падение и начали слабо расти после публикации данных о сокращении запасов нефти и бензина в США на прошлой неделе.
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей - до 416,64 млн баррелей, говорится в... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:09
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 7 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-541 на 119 млрд 373,4 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:01
Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6307 тыс. баррелей - до 416,637 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США.
Товарные запасы бензина сократились на 2666 тыс. баррелей и составили 214,746 млн... читать дальше
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07 сентября 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 34,02 коп. и составил 98,1729 руб.
Минимальный курс доллара США составил 97,2225 руб., максимальный - 98,5425 руб. Было заключено 5658 сделок. Объем торгов... читать дальше
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07 сентября 2023 года 17:57
Мировые поставки легковых электромобилей (с электродвигателями и подключаемые гибриды) по итогам 2023 года увеличатся более чем на треть и почти достигнут 15 млн, прогнозирует исследовательская фирма Gartner.
В 2024 году, как ожидается, рост составит 19% - до 17,9 млн... читать дальше
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