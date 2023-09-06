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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3544 руб.
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06 сентября 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,3544 руб.

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6 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,62 коп. и составил 13,3544 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,31 руб., максимальный - 13,42 руб. Было заключено 5138 сделок. Объем торгов составил 14546,71 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,363 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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