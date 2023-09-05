05 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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5 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение цен производителей в еврозоне
|июль 2023
|16:30
|Объем заказов на товары длительного пользования в США
|июль 2023
|17:00
|Объем промышленных заказов в США
|июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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05 сентября 2023 года 17:24
Фондовые индексы США опускаются в начале торгов во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.
Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,29% и составил 34747,03 пункта.
Значение Standard & Poor's 500 понизилось... читать дальше
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05 сентября 2023 года 17:13
Международная нефтехимическая компания LyondellBasell готовится к закрытию предприятия по производству полипропилена в Бриндизи (Италия), сообщает компания.
"После тщательного анализа мы считаем, что закрытие этого подразделения является наиболее устойчивым решением со... читать дальше
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05 сентября 2023 года 17:05
Законопроект, который позволит цифровым финансовым активам (ЦФА) обращаться в традиционной биржевой инфраструктуре в виде цифровых свидетельств, разработан и поддержан ЦБ, регулятор ожидает его применения на практике в ближайшем будущем, сообщил директор департамента... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:56
Цена нефти Brent подскочила выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:54
Экономика ЮАР во втором квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статуправление страны во вторник.
Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста всего на 0,1%.
В первом квартале ВВП страны увеличился на... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:50
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-539 на 121 млрд 5,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:46
Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-августе 2023 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,8%, до 918,14 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".
Объем внутренних... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:42
ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6074,92 (+46,8) руб./грамм; на серебро - 75,37 (-1,19) руб./грамм; на платину - 3010,49 (-43,1) руб./грамм; на палладий - 3860,33 (+48,78) руб./грамм.
Это автоматическое сообщение.
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05 сентября 2023 года 16:38
Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов в 1 карат в августе упал на 4,7%, достигнув самого низкого значения с момента пика пандемии COVID-19 в апреле 2020 г., сообщает агентство Rapaport.
Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:30
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.
Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:21
Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца текущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч б/с до... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,72 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3271,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3287,3 (+0,56%) пункта,... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:13
ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 2,5 млрд рублей до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:12
Порядка 10,3 млн туристов посетили Москву за полгода, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.
"Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников - на 4% больше, чем в 2019 году.... читать дальше
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05 сентября 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,79/99,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
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05 сентября 2023 года 16:01
Правительство премьер-министра Нарендры Моди вероятно вынесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, передают во вторник индийские СМИ.
По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной... читать дальше
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