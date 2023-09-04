.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,4396 руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Первоначальный взнос по льготной ипотеке могут повысить до 20%
Правительство планирует ограничить ипотечное кредитование с господдержкой, которое продолжает расти высокими темпами, несмотря на повышение ключевой ставки и дополнительные меры ЦБ по дестимулированию выдачи банками новых займов. Как сообщил...
 
За полгода в российские офшоры переехало 87 компаний
За 1-е полугодие т.г. в специальные административные районы (САРы) на островах Русском и Октябрьском переехало 87 компаний - это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года, когда там зарегистрировались 34 организации,...
 
Правительство против сезонного перевода часов
Правительство не поддержало восстановление сезонного перевода времени. Об этом говорится в официальном заключении кабмина на законопроект "Об исчислении времени", пишет "Российская газета". Авторы проекта закона намеревались восстановить переход...
 
04 сентября 2023 года 19:15

Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 104,4396 руб.

 0
4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 13,45 коп. и составил 104,4396 руб.

Минимальный курс евро составил 104,035 руб., максимальный - 104,7475 руб. Было заключено 7106 сделок. Объем торгов составил 25581,01 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 104,6875 руб. за евро.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
05 сентября 2023 года 17:24
Рынок акций США снижается в начале торгов
Фондовые индексы США опускаются в начале торгов во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне.

Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,29% и составил 34747,03 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 понизилось...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 17:13
LyondellBasell намерена закрыть производство полипропилена в Италии
Международная нефтехимическая компания LyondellBasell готовится к закрытию предприятия по производству полипропилена в Бриндизи (Италия), сообщает компания.

"После тщательного анализа мы считаем, что закрытие этого подразделения является наиболее устойчивым решением со...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 17:05
Законопроект об обращении ЦФА в традиционной инфраструктуре в виде цифровых свидетельств поддержан ЦБ РФ
Законопроект, который позволит цифровым финансовым активам (ЦФА) обращаться в традиционной биржевой инфраструктуре в виде цифровых свидетельств, разработан и поддержан ЦБ, регулятор ожидает его применения на практике в ближайшем будущем, сообщил директор департамента...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:56
Цена Brent подскочила выше $90 за баррель
Цена нефти Brent подскочила выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года.

Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:54
Во втором квартале ВВП ЮАР вырос на 0,6%
Экономика ЮАР во втором квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статуправление страны во вторник.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста всего на 0,1%.

В первом квартале ВВП страны увеличился на...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:50
ВТБ разместил 80,7% выпуска однодневных бондов серии КС-4-539 на 121 млрд рублей
сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-539 на 121 млрд 5,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:46
В январе-августе объем грузоперевозок по сети "РЖД" вырос на 1,8%
Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-августе 2023 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,8%, до 918,14 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс".

Объем внутренних...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:42
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 6 сентября
ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6074,92 (+46,8) руб./грамм; на серебро - 75,37 (-1,19) руб./грамм; на платину - 3010,49 (-43,1) руб./грамм; на палладий - 3860,33 (+48,78) руб./грамм.

Это автоматическое сообщение.
.
05 сентября 2023 года 16:38
Авшустовский индекс Rapaport для бриллиантов в 1 карат упал на 4,7%
Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов в 1 карат в августе упал на 4,7%, достигнув самого низкого значения с момента пика пандемии COVID-19 в апреле 2020 г., сообщает агентство Rapaport.

Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:30
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 г.
Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики.

Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:21
РФ продлит добровольное сокращение экспорта нефти в 300 тыс. б/с до конца этого года
Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца текущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч б/с до...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 5 сентября движется разнонаправленно
Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,72 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3271,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3287,3 (+0,56%) пункта,...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:13
"Делимобиль" увеличил объем размещения облигаций до 4,5 млрд рублей
ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 2,5 млрд рублей до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го...    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:12
В первом полугодии турпоток в Москву превысил 10 млн
Порядка 10,3 млн туристов посетили Москву за полгода, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы.

"Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников - на 4% больше, чем в 2019 году....    читать дальше
.
05 сентября 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 94,79/99,12 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,79/99,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...
.
05 сентября 2023 года 16:01
В Индии могут провести голосование о смене названия страны на Бхарат
Правительство премьер-министра Нарендры Моди вероятно вынесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, передают во вторник индийские СМИ.

По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.