Учетные цены Банка России на драгметаллы с 5 сентября

4 сентября. FINMARKET.RU -РФ с 5 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6028,12 (+11,97) руб./грамм; на серебро - 76,56 (+0,56) руб./грамм; на платину - 3053,59 (+18,1) руб./грамм; на палладий - 3811,55 (+17,19) руб./грамм.

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Фондовые индексы США опускаются в начале торгов во вторник на слабых данных о деловой активности в Китае и еврозоне. Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,29% и составил 34747,03 пункта. Dow Jones Industrial Average к 17:15 мск опустился на 0,29% и составил 34747,03 пункта. Значение Standard & Poor's 500 понизилось... Значение Standard & Poor's 500 понизилось... читать дальше

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Международная нефтехимическая компания LyondellBasell готовится к закрытию предприятия по производству полипропилена в Бриндизи (Италия), сообщает компания. "После тщательного анализа мы считаем, что закрытие этого подразделения является наиболее устойчивым решением со... "После тщательного анализа мы считаем, что закрытие этого подразделения является наиболее устойчивым решением со... читать дальше

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Законопроект, который позволит цифровым финансовым активам (ЦФА) обращаться в традиционной биржевой инфраструктуре в виде цифровых свидетельств, разработан и поддержан ЦБ, регулятор ожидает его применения на практике в ближайшем будущем, сообщил директор департамента... читать дальше

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Цена нефти Brent подскочила выше отметки в $90 за баррель на торгах во вторник после появления информации о планах Саудовской Аравии продлить добровольное сокращение добычи до конца 2023 года. Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures... читать дальше

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Экономика ЮАР во втором квартале 2023 года выросла на 0,6% относительно предыдущих трех месяцев, сообщило статуправление страны во вторник. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста всего на 0,1%. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали роста всего на 0,1%. В первом квартале ВВП страны увеличился на... В первом квартале ВВП страны увеличился на... читать дальше

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сентября. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 5 сентября однодневные биржевые облигации серии КС-4-539 на 121 млрд 5,7 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Объем перевозок грузов по сети ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) вырос в январе-августе 2023 г. по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,8%, до 918,14 млн тонн, сообщается в материалах компании, с которыми ознакомился "Интерфакс". Объем внутренних... Объем внутренних... читать дальше

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ЦБ РФ с 6 сентября установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 6074,92 (+46,8) руб./грамм; на серебро - 75,37 (-1,19) руб./грамм; на платину - 3010,49 (-43,1) руб./грамм; на палладий - 3860,33 (+48,78) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Индекс RapNet Diamond (RAPI) для бриллиантов в 1 карат в августе упал на 4,7%, достигнув самого низкого значения с момента пика пандемии COVID-19 в апреле 2020 г., сообщает агентство Rapaport. Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до... Индекс RAPI для бриллиантов 0,3 карат также упал на 4,7%, опустившись до... читать дальше

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Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с до конца 2023 года, говорится в сообщении государственного агентства королевства со ссылкой на официальный источник в министерстве энергетики. Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской... Фактический уровень нефтепроизводства в Саудовской... читать дальше

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Россия продлит добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тыс. б/с до конца текущего года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак. "Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч б/с до... "Россия продлит дополнительное добровольное сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч б/с до... читать дальше

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Индекс Мосбиржи нестабилен, явной тенденции нет. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 2,72 пункта (0,083%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3271,69 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3287,3 (+0,56%) пункта,... читать дальше

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ООО "Каршеринг Руссия", развивающее каршеринговый сервис под брендом "Делимобиль", увеличило объем размещения 4-летних облигаций серии 001Р-03 с не менее 2,5 млрд рублей до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Финальный ориентир ставки 1-го... Финальный ориентир ставки 1-го... читать дальше

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Порядка 10,3 млн туристов посетили Москву за полгода, это на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает пресс-служба комитета по туризму столицы. "Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников - на 4% больше, чем в 2019 году.... "Основу турпотока составили почти 9,4 млн российских путешественников - на 4% больше, чем в 2019 году.... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,79/99,12 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 36 коп., Cредний курс продажи...

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Правительство премьер-министра Нарендры Моди вероятно вынесет на голосование в парламент Индии резолюцию о смене названия страны на традиционное Бхарат, передают во вторник индийские СМИ. По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной... По информации газеты Times Now, голосование может состояться в ходе специальной... читать дальше

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