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Главная / Все новости / Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2712 руб.
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04 сентября 2023 года 12:00
Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2712 руб.
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4 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4,44 коп. и составил 13,2712 руб. Минимальный курс юаня составил 13,255 руб., максимальный - 13,309 руб. Было заключено 2142 сделки. Объем торгов составил 7334,53 млн руб., что на 55% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,271 руб. за юань. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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