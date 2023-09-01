Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 96,2215 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,75 руб., максимальный - 96,6675 руб. Было заключено 5844 сделки. Объем торгов составил 36554,94 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 96 руб. за доллар США.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 коп. и составил 96,2215 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 59258,191 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 229,112 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,76 коп. и составил 13,2456 руб. Минимальный курс юаня составил 13,18 руб., максимальный - 13,305 руб. Было заключено 47095 сделок. Объем торгов составил 111989,35 млн... Минимальный курс юаня составил 13,18 руб., максимальный - 13,305 руб. Было заключено 47095 сделок. Объем торгов составил 111989,35 млн...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 17,80 коп. и составил 104,5741 руб. Минимальный курс евро составил 103,9125 руб., максимальный - 105,0275 руб. Было заключено 8999 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,9125 руб., максимальный - 105,0275 руб. Было заключено 8999 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,80 коп. и составил 96,2925 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,8225 руб., максимальный - 96,7375 руб. Было заключено 19129 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,8225 руб., максимальный - 96,7375 руб. Было заключено 19129 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу (первые торги сентября) разнонаправленным движением индексов, в то время как внешние фондовые площадки и нефть подавали позитивные сигналы. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,1% и составил 3231,35 пункта. Индекс... Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил 0,1% и составил 3231,35 пункта. Индекс... читать дальше

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Россельхозбанк (РСХБ) в третьем квартале планирует чистую прибыль по МСФО на уровне около 15 млрд рублей, следует из сообщения банка со ссылкой на первого зампреда РСХБ Кирилла Лёвина. Чистая прибыль банка за 6 месяцев по МСФО составила 15,3 млрд рублей. Как говорится в... Чистая прибыль банка за 6 месяцев по МСФО составила 15,3 млрд рублей. Как говорится в... читать дальше

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Банк России провел первые несколько тысяч операций по переводу цифровых рублей в рамках пилота, который стартовал 15 августа, сообщила на конференции первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. "С 15 августа, то есть вот те 13 банков, которые мы называли, они начали уже... "С 15 августа, то есть вот те 13 банков, которые мы называли, они начали уже... читать дальше

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Цены на нефть поднимаются в пятницу и завершают неделю уверенным ростом. Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти. Поддержку рынку оказывают позитивные статданные из Китая, усилившие ожидания повышения спроса на энергоносители, а также сигналы ограничения глобальных поставок нефти. Стоимость ноябрьских... Стоимость ноябрьских... читать дальше

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Ассоциация нефтепереработчиков и нефтехимиков (АНН) в условиях затрудненного санкциями доступа к оригинальным комплектующим выступает за легализацию ремонта иностранного оборудования с применением неоригинальных запасных частей. Об этом сообщил глава АНН Александр Иванов в ходе... читать дальше

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Достижение энергетического баланса России к 2050 году требует обеспечения рентабельными запасами нефти и газа в объеме 27 млрд тонн условного топлива. Такую оценку в ходе Татарстанского нефтегазохимического форума представил глава Госкомиссии по запасам полезных ископаемых (ГКЗ)... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1,66 коп. и составил 96,2215 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,75 руб., максимальный - 96,6675 руб. Было заключено 5844 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,75 руб., максимальный - 96,6675 руб. Было заключено 5844 сделки. Объем торгов...

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Принять участие в планируемом обмене заблокированными активами в первую очередь смогут российские инвесторы с небольшими счетами, конкретная отсечка не определена, сообщил замминистра финансов Алексей Моисеев. "Мы говорим в первую очередь о небольших счетах. Конкретная... "Мы говорим в первую очередь о небольших счетах. Конкретная... читать дальше

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Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе увеличился до 47,6 пункта по сравнению с 46,4 пунктами месяцем ранее, сообщил Институт управления поставками (ISM). Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали менее... Эксперты, опрошенные Trading Economic, в среднем ожидали менее... читать дальше

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Туроператоры по выездному туризму не будут подвергаться штрафам за невнесение данных в систему "Электронная путевка" с 1 сентября, сроки наступления ответственности будут перенесены, сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе Минэкономразвития РФ. "После... "После... читать дальше

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Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в августе сократилось впервые за три месяца, по данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes. В среднем в минувшем месяце в мире работало 1788 установок против 1820 в июле. При этом августовский... В среднем в минувшем месяце в мире работало 1788 установок против 1820 в июле. При этом августовский... читать дальше

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Необходимо поработать над упрощением процедуры IPO для российских компаний на отечественном фондовом рынке, так как в условиях сокращения государственных инвестиций средства НПФ и ИИС-3 могут стать источником, которые заместят государственное финансирование, считает глава... читать дальше

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