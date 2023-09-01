Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2146 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,151 руб., максимальный - 13,24 руб. Была заключена 5661 сделка. Объем торгов составил 18046,2 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,213 руб. за юань.

1 сентября. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,33 коп. и составил 13,2146 руб.

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Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,04 пункта (0,187%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3221,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3232,69 (+0,15%) пункта, минимальное - 3215,1 (-0,4%)... читать дальше

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Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам на срок 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде августа выросло до 10,18% годовых с... читать дальше

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 104,6108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,99 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 96,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,67 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,58/97,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...

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Показатели британской экономики в период пандемии коронавируса были значительно лучше прежних оценок, подсчитало Национальное статистическое управление (ONS) страны. Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020... Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020... читать дальше

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Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "То, что касается введения... "То, что касается введения... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11,66 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3411 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Экономика Бразилии во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, по данным государственного статистического агентства IBGE. Таким образом, темпы экономического роста замедлились по сравнению с 1,8% в первом... Таким образом, темпы экономического роста замедлились по сравнению с 1,8% в первом... читать дальше

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Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. "В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс... "В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс... читать дальше

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В понедельник, 4 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5,78 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер... Размер... читать дальше

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В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,59 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 6,34 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на... Размер выплат на... читать дальше

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Банковское кредитование пока не отреагировало на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, регулятор будет мониторить поступающие данные при принятии решения по денежно-кредитной политике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,85 коп. и составил 104,6145 руб. Минимальный курс евро составил 103,91 руб., максимальный - 104,9975 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,91 руб., максимальный - 104,9975 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил...

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ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 15,35% годовых, говорится в сообщении эмитента. Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте... Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте... читать дальше

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