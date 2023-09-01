.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 776,8 млрд руб.
.
ГЛАВНОЕ
В июле промпроизводство в РФ выросло на 4,9%
Рост промпроизводства в РФ в июле замедлился до 4,9%, после 5,8% в июне, сообщил Росстат. Данные совпали с прогнозами аналитиков. В январе-июле промпроизводство увеличилось на 2,6%. Росстат также значительно улучшил динамику показателя за 2022 год.
 
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
С 1 сентября россиян ждут значимые изменения в здравоохранении и образовании. Правила оказания платных медицинских услуг ужесточатся. В школы вернутся серебряные медали и трудовое воспитание, а также появится "золотой стандарт" обучения. Подробнее...
 
До 2030 года затраты на нацпроект по развитию МСП могут превысить 700 млрд руб.
Минэкономразвития и Корпорация МСП оценили затраты на нацпроект по развитию малого и среднего бизнеса в 2024-2030 гг. в общей сложности в 713 млрд руб., следует из материалов, подготовленных к профильной стратегической сессии под председательством...
 
Звонки с незарегистрированных SIM-карт будут блокировать
В России ужесточат контроль за незарегистрированными SIM-картами. Мобильных операторов обяжут не пропускать звонки с телефонов, которые не прошли верификацию в их базах данных и госсистемах, - например, в системе "Антифрод", созданной...
 
01 сентября 2023 года 11:32

Сальдо операций ЦБ по представлению и абсорбированию ликвидности выросло до 776,8 млрд руб.

 0
1 сентября. FINMARKET.RU - Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 1 сентября по данным на начало операционного дня выросло до 776,8 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня сальдо составляло 372,4 млрд руб.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
.
Ключевые слова:    Россия,  Банки,  Сальдо

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
01 сентября 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 1 сентября снижается
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,04 пункта (0,187%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3221,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3232,69 (+0,15%) пункта, минимальное - 3215,1 (-0,4%)...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 16:12
Максимальная ставка по вкладам банков топ-10 на срок 3-6 месяцев в третьей декаде августа выросла до 10,18% годовых
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам на срок 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде августа выросло до 10,18% годовых с...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 16:07
ЦБ РФ установил курс евро с 2 сентября в размере 104,6108 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 104,6108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,99 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 сентября 2023 года 16:07
ЦБ РФ установил курс доллара США с 2 сентября в размере 96,3411 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 96,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,67 коп.

Это автоматическое сообщение.
.
01 сентября 2023 года 16:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 16:00 мск составил 93,58/97,56 руб.
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,58/97,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...
.
01 сентября 2023 года 15:59
Показатели экономики Британиия в период пандемии были значительно лучше прежних оценок - ONS
Показатели британской экономики в период пандемии коронавируса были значительно лучше прежних оценок, подсчитало Национальное статистическое управление (ONS) страны.

Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:50
Обязательная репатриация и продажа валюты не стабилизируют курс, меры ДКП эффективнее - Набиуллина
Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"То, что касается введения...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,3411 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11,66 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3411 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:42
Квартальный рост ВВП Бразилии замедлился до 0,9%
Экономика Бразилии во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, по данным государственного статистического агентства IBGE.

Таким образом, темпы экономического роста замедлились по сравнению с 1,8% в первом...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:34
Набиуллина: ЦБ РФ не исключает дальнейшее повышение ставки, будет оценивать поступающие данные
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

"В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5,78 млрд руб.
В понедельник, 4 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5,78 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,59 млн
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,59 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 6,34 млрд руб.
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 6,34 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:26
Рынок кредитования пока не отреагировало на августовское решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку
Банковское кредитование пока не отреагировало на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, регулятор будет мониторить поступающие данные при принятии решения по денежно-кредитной политике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в...    читать дальше
.
01 сентября 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 104,6145 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,85 коп. и составил 104,6145 руб.

Минимальный курс евро составил 103,91 руб., максимальный - 104,9975 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил...
.
01 сентября 2023 года 15:13
РЭО установил ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 15,35%
ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 15,35% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.