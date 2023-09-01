Остатки средств кредитных организаций в Банке России выросли до 4563,3 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2606,73 млрд руб.

1 сентября. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 1 сентября составили по Российской Федерации 4563,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4277,1 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 4427 млрд руб., в том числе по Московскому региону 4158,3 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 1 сентября составили 2606,73 млрд руб. против 2503,04402 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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