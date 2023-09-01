01 сентября 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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1 сентября. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|12:00
|Изменение ВВП Италии
|II квартал 2023
|12:00
|Изменение цен производителей в Италии
|июль 2023
|15:30
|Данные с рынка труда США
|август 2023
|15:30
|Изменение ВВП Канады
|II квартал 2023
|15:30
|Месячное изменение ВВП Канады
|июнь 2023
|17:00
|Индекс деловой активности в производственном секторе США
|август 2023
|17:00
|Объем расходов на строительство в США
|июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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01 сентября 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи стабилен. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи понизился на 6,04 пункта (0,187%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3221,95 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3232,69 (+0,15%) пункта, минимальное - 3215,1 (-0,4%)... читать дальше
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01 сентября 2023 года 16:12
Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок по вкладам на срок 91-180 дней в рублях (без учета вкладов с дополнительными условиями) десяти российских банков, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, в третьей декаде августа выросло до 10,18% годовых с... читать дальше
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01 сентября 2023 года 16:07
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 104,6108 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 32,99 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 сентября 2023 года 16:07
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 2 сентября, составляет 96,3411 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 0,67 коп.
Это автоматическое сообщение.
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01 сентября 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 93,58/97,56 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 21 коп., Cредний курс продажи упал...
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01 сентября 2023 года 15:59
Показатели британской экономики в период пандемии коронавируса были значительно лучше прежних оценок, подсчитало Национальное статистическое управление (ONS) страны.
Ежегодный пересмотр опубликованной статистики показал, что сокращение экономики на пике кризиса в 2020... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:50
Попытки стабилизировать курс рубля мерами административного воздействия на экспортеров не принесут желаемого результата, а вот меры денежно-кредитной политики в перспективе могут дать необходимый эффект, считает глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"То, что касается введения... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 11,66 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3411 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:42
Экономика Бразилии во втором квартале 2023 года увеличилась на 0,9% относительно предыдущих трех месяцев, по данным государственного статистического агентства IBGE.
Таким образом, темпы экономического роста замедлились по сравнению с 1,8% в первом... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:34
Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки, оценит поступающие данные, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.
"В качестве проинфляционных факторов мы видим и сохранение нынешних достаточно высоких темпов роста кредитования, и бюджетный импульс... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются погашения по 9 выпускам облигаций на общую сумму 5,78 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $15,59 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:30
В понедельник, 4 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 6,34 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:26
Банковское кредитование пока не отреагировало на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку на 350 базисных пунктов, регулятор будет мониторить поступающие данные при принятии решения по денежно-кредитной политике, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина журналистам в... читать дальше
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01 сентября 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 36,85 коп. и составил 104,6145 руб.
Минимальный курс евро составил 103,91 руб., максимальный - 104,9975 руб. Было заключено 10566 сделок. Объем торгов составил...
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01 сентября 2023 года 15:13
ППК "Российский экологический оператор" (РЭО) установил ставку 3-го купона облигаций 2-й серии на уровне 15,35% годовых, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила облигации 2-й серии с погашением в декабре 2032 года объемом 2 млрд 978,106 млн рублей в марте... читать дальше
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