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Главная / Все новости / Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,3344 руб.
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31 августа 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск составил 96,3344 руб.
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31 августа. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 37,87 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3344 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США вырос на 40,61 коп. С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным на 15:30 мск дня торгов. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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Ключевые слова: Россия, Курс доллара США
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