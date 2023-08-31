Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,1976 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,172 руб., максимальный - 13,218 руб. Было заключено 4053 сделки. Объем торгов составил 13598,15 млн руб., что на 20% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,198 руб. за юань.

31 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,75 коп. и составил 13,1976 руб.

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После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,26 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3219,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3234,48... читать дальше

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Россия и Китай наращивают потребление газа, в то время как в Европе оно падает, отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности. Миллер напомнил, что "важным индикатором... Миллер напомнил, что "важным индикатором... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,1/97,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал...

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Международные резервы России на 25 августа составили $580,5 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 18 августа международные резервы равнялись $579,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1 млрд. По состоянию на 18 августа международные резервы равнялись $579,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1 млрд. Международные резервы представляют собой... Международные резервы представляют собой... читать дальше

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Расходы населения США в июле выросли на максимальные с января 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Доходы американцев увеличились на 0,2%. Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение... Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 96,3344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,61 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 104,9407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 37,87 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3344 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа... Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа... читать дальше

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Правительство РФ планирует продлить на 2023 год субсидирование процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании в четверг. По его словам, эта мера обеспечит финансирование лизинга и снизит конечную цену... По его словам, эта мера обеспечит финансирование лизинга и снизит конечную цену... читать дальше

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В пятницу, 1 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В пятницу, 1 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 2,07 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В пятницу, 1 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,48 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы во втором квартале текущего года достиг 17,7 млрд евро, сообщило Государственное агентство данных. По сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП вырос на 2,9% с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней,... По сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП вырос на 2,9% с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней,... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 60,00 коп. и составил 104,983 руб. Минимальный курс евро составил 104,76 руб., максимальный - 105,595 руб. Была заключена 5151 сделка. Объем торгов составил 18570,66... Минимальный курс евро составил 104,76 руб., максимальный - 105,595 руб. Была заключена 5151 сделка. Объем торгов составил 18570,66...

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Нефть эталонных марок дорожает днем в четверг, Brent близка к тому, чтобы завершить в плюсе третий месяц подряд. Стоимость октябрьских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск в четверг составляет $86,55 за баррель, что на $0,69 (0,8%) выше... Стоимость октябрьских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск в четверг составляет $86,55 за баррель, что на $0,69 (0,8%) выше... читать дальше

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