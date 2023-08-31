31 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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31 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Данные о потребительских расходах во Франции
|июль 2023
|09:45
|Цены производителей во Франции
|июль 2023
|10:45
|Изменение ВВП Франции
|II квартал 2023
|10:45
|Предварительная оценка потребительских цен во Франции
|август 2023
|10:55
|Данные о безработице в Германии
|август 2023
|11:00
|Данные о безработице в Италии
|июль 2023
|12:00
|Данные по безработице в еврозоне
|июль 2023
|12:00
|Предварительная оценка потребительских цен в еврозоне
|август 2023
|13:00
|Предварительная оценка потребительских цен в Италии
|август 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 20 по 26 августа
|15:30
|Изменение расходов и доходов населения США
|июль 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|16:45
|Индекс производственной активности Чикаго
|август 2023
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2023 года 16:15
После подъема индекс Мосбиржи вернулся к уровням предыдущего дня. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 7,26 пункта (0,226%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3219,94 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3234,48... читать дальше
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31 августа 2023 года 16:09
Россия и Китай наращивают потребление газа, в то время как в Европе оно падает, отметил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвящённом Дню работников нефтяной и газовой промышленности.
Миллер напомнил, что "важным индикатором... читать дальше
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31 августа 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 94,1/97,82 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 17 коп., Cредний курс продажи упал...
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31 августа 2023 года 16:02
Международные резервы России на 25 августа составили $580,5 млрд, сообщил Банк России.
По состоянию на 18 августа международные резервы равнялись $579,5 млрд. Таким образом, за неделю они увеличились на $1 млрд.
Международные резервы представляют собой... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:56
Расходы населения США в июле выросли на максимальные с января 0,8% по сравнению с предыдущим месяцем, говорится в отчете министерства торговли страны.
Доходы американцев увеличились на 0,2%.
Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем прогнозировали повышение... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:50
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 96,3344 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 40,61 коп.
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2023 года 15:50
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 1 сентября, составляет 104,9407 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 49,11 коп.
Это автоматическое сообщение.
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31 августа 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 37,87 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,3344 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:44
Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 4 тыс., до 228 тыс. с пересмотренных 232 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.
Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали роста числа... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:35
Правительство РФ планирует продлить на 2023 год субсидирование процентных ставок по кредитам для приобретения российской авиатехники, сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании в четверг.
По его словам, эта мера обеспечит финансирование лизинга и снизит конечную цену... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:30
В пятницу, 1 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $6,99 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 августа 2023 года 15:30
В пятницу, 1 сентября, ожидаются погашения по 5 выпускам облигаций на общую сумму 2,07 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:30
В пятницу, 1 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 16 выпускам облигаций на общую сумму 1,48 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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31 августа 2023 года 15:23
Реальный внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы во втором квартале текущего года достиг 17,7 млрд евро, сообщило Государственное агентство данных.
По сравнению с первым кварталом 2023 года ВВП вырос на 2,9% с учетом влияния сезонного фактора и количества рабочих дней,... читать дальше
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31 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 60,00 коп. и составил 104,983 руб.
Минимальный курс евро составил 104,76 руб., максимальный - 105,595 руб. Была заключена 5151 сделка. Объем торгов составил 18570,66...
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31 августа 2023 года 15:07
Нефть эталонных марок дорожает днем в четверг, Brent близка к тому, чтобы завершить в плюсе третий месяц подряд.
Стоимость октябрьских фьючерсов на этот сорт на лондонской бирже ICE Futures к 14:41 мск в четверг составляет $86,55 за баррель, что на $0,69 (0,8%) выше... читать дальше
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