Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1377 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,102 руб., максимальный - 13,17 руб. Было заключено 34429 сделок. Объем торгов составил 88322,44 млн руб., что на 35% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,17 руб. за юань.

30 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,81 коп. и составил 13,1377 руб.

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 1,15 руб. и составил 104,6416 руб. Минимальный курс евро составил 103,7325 руб., максимальный - 105,2975 руб. Было заключено 12238 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,7325 руб., максимальный - 105,2975 руб. Было заключено 12238 сделок. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2,81 коп. и составил 13,1377 руб. Минимальный курс юаня составил 13,102 руб., максимальный - 13,17 руб. Было заключено 34429 сделок. Объем торгов составил 88322,44 млн... Минимальный курс юаня составил 13,102 руб., максимальный - 13,17 руб. Было заключено 34429 сделок. Объем торгов составил 88322,44 млн...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 25,44 коп. и составил 95,9557 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,51 руб., максимальный - 96,22 руб. Было заключено 16360 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,51 руб., максимальный - 96,22 руб. Было заключено 16360 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Индекс предпринимательской уверенности в России в добывающих отраслях в августе 2023 года по сравнению с июлем вырос на 2,0 процентного пункта и составил плюс 5,4% после 3,4% в июле, говорится в сообщении Росстата. В обрабатывающем секторе индикатор снизился на 0,1 п.п.... В обрабатывающем секторе индикатор снизился на 0,1 п.п.... читать дальше

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ВВП РФ в 1-м полугодии 2023 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,6%. Такую оценку распространила Федеральная служба государственной статистики (Росстат). В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-м кварталу 2023 года... В середине августа Росстат опубликовал первую оценку по 2-м кварталу 2023 года... читать дальше

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Безработица в России в очередной раз обновила исторический минимум (за период наблюдений показателя с 1991 года), сократившись в июле 2023 года до 3,0% после зафиксированных в июне 3,1%, согласно опубликованным данным Федеральной службы госстатистики (Росстата). Ранее... Ранее... читать дальше

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Рост реального размера (с поправкой на инфляцию) заработной платы в РФ в июне 2023 года составил 10,5% в годовом выражении после роста на 13,3% месяцем ранее, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... По данным Росстата, среднемесячная заработная плата в РФ... читать дальше

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В июле 2023 года оборот розничной торговли в России вырос на 10,5% по сравнению с показателем за июль 2022 года, до 3,999 трлн рублей, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне показатель увеличился на 10%, в мае - на 9,3%, в апреле - на 7,8%, в марте снизился... читать дальше

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В январе-июне 2023 года сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, кредитных организаций, государственных (муниципальных) учреждений, некредитных финансовых организаций) в действующих ценах составил 14 трлн... читать дальше

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Выпуск продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности в России в июле 2023 года вырос на 7,1% в годовом выражении, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). В июне рост составил, согласно пересмотренным данным, 8,4% (ранее сообщалось о росте на 8,9%).... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 22 по 28 августа снизились в среднем на 2,7%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 15 по 21 августа снижение цен составило 3,1%. Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%,... Капуста белокочанная подешевела на 13,7%, лук репчатый - на 10,5%,... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 22 по 28 августа 2023 г. выросли на 0,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 15 по 21 августа бензин подорожал на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 28 августа выросла на 26... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 28 августа выросла на 26... читать дальше

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За период с 22 по 28 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,03%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 15 по 21 августа потребительские цены выросли на 0,09%. С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,23%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги снижением индекса РТС на 0,5% и почти не изменившимся индексом МосБиржи, завершил среду падением индекса РТС и почти не изменившимся индексом МосБиржи. Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3212,68 пункта.... Индекс МосБиржи к 18:50 мск прибавил всего 0,04% и составил 3212,68 пункта.... читать дальше

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Производитель железной руды IRC в 1-м полугодии 2023 года снизил скорректированную EBITDA в 1,8 раза, до $28,9 млн, сообщила компания. Выручка IRC снизилась на 16%, до $139,2 млн, вследствие снижения цен на желруду. Доля России в выручке вновь сократилась: до 2% с 16% в... Выручка IRC снизилась на 16%, до $139,2 млн, вследствие снижения цен на желруду. Доля России в выручке вновь сократилась: до 2% с 16% в... читать дальше

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Правовое управление Госдумы предложило депутатам скорректировать законопроект, который освобождает от субсидиарной ответственности руководителей ресурсоснабжающих организаций и компаний, управляющих многоквартирными домами, вовремя не инициировавших дело о несостоятельности этих... читать дальше

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