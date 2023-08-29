Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,1096 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,058 руб., максимальный - 13,181 руб. Было заключено 49550 сделок. Объем торгов составил 142451,47 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,094 руб. за юань.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,57 коп. и составил 13,1096 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 58820,295 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 764,995 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27,45 коп. и составил 95,7013 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,22 руб., максимальный - 96,2825 руб. Было заключено 21503 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 95,22 руб., максимальный - 96,2825 руб. Было заключено 21503 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 29,58 коп. и составил 103,4923 руб. Минимальный курс евро составил 103,0725 руб., максимальный - 104,0825 руб. Была заключена 12371 сделка. Объем торгов составил... Минимальный курс евро составил 103,0725 руб., максимальный - 104,0825 руб. Была заключена 12371 сделка. Объем торгов составил...

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5,57 коп. и составил 13,1096 руб. Минимальный курс юаня составил 13,058 руб., максимальный - 13,181 руб. Было заключено 49550 сделок. Объем торгов составил 142451,47... Минимальный курс юаня составил 13,058 руб., максимальный - 13,181 руб. Было заключено 49550 сделок. Объем торгов составил 142451,47...

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Российский фондовый рынок, завершил вторник небольшим ростом индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 3211,36 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск подрос на 0,4% и составил 3211,36 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск поднялся на 0,19% - до 1059,98 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск поднялся на 0,19% - до 1059,98 пункта. В Азии во вторник сохранилась позитивная... В Азии во вторник сохранилась позитивная... читать дальше

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ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) в январе-июне 2023 года получило чистую прибыль по МСФО в размере 4,4 млрд руб. против 13,3 млрд руб. чистого убытка за тот же период прошлого года, говорится в отчете группы. Выручка группы выросла почти на 60%, до... Выручка группы выросла почти на 60%, до... читать дальше

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Цены на золото растут вечером во вторник и находятся на максимуме с начала августа. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 мск повысились на 0,9%, до $1963,9 за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 7 августа, по данным... Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:25 мск повысились на 0,9%, до $1963,9 за тройскую унцию. Это самая высокая отметка с 7 августа, по данным... читать дальше

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Количество открытых вакансий в США в июле составило 8,827 млн по сравнению с 9,165 млн месяцем ранее, говорится в отчете министерства труда страны, основанном на результатах ежемесячного опроса (JOLTS). Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021... Это минимальный показатель за последние 28 месяцев - с марта 2021... читать дальше

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В Минэкономразвития определили 17 дружественных стран, благодаря которым в России будет развиваться въездной туризм, к 2030 году турпоток в РФ должен вырасти в 1,5 раза, следует из материалов ведомства к Стратегической сессии по туризму, прошедшей во вторник в... читать дальше

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Экономика Мексики во втором квартале 2023 года выросла на 0,8% относительно предыдущих трех месяцев, по окончательным данным статистического ведомства страны. Таким образом, оценка была ухудшена по сравнению с объявленным ранее повышением на 0,9%. Для сравнения, в... Таким образом, оценка была ухудшена по сравнению с объявленным ранее повышением на 0,9%. Для сравнения, в... читать дальше

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Чистая прибыль "Транснефти" по МСФО в первом полугодии 2023 года составила 181,5 млрд руб., что в 1,5 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в отчете компании. Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 137... Аналитики, опрошенные "Интерфаксом", ожидали этот показатель на уровне 137... читать дальше

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В России сейчас все отели могут принять 73 млн туристов в год, для удвоения этой цифры к 2030 году в стране нужно построить 238 тыс. новых номеров, реализации этой цели поможет продление программ господдержки инвесторов в гостиничный бизнес, считают в Минэкономразвития... читать дальше

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Рост цен на нефть в целом сошел на нет вечером во вторник, инвесторы следят за приближением урагана "Идалия" к побережью Флориды. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на 3 цента (0,04%) - до $84,45 за... Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 мск подорожали на 3 цента (0,04%) - до $84,45 за... читать дальше

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Группа "Интер РАО" снизила чистую прибыль по МСФО в январе-июне этого года на 12%, до 67,8 млрд руб., следует из отчетности компании. При этом показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в... При этом показатель EBITDA за полугодие составил 88,4 млрд руб., сократившись на 13,8%. Во втором квартале "Интер РАО" получило EBITDA в... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 24,60 коп. и составил 95,6885 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,21 руб., максимальный - 96,25 руб. Было заключено 7853 сделки. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 95,21 руб., максимальный - 96,25 руб. Было заключено 7853 сделки. Объем торгов составил... читать дальше

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Решение о переносе мер государственной поддержки в сфере туризма со спроса на предложение было принято своевременно, спрос на путешествия по России растет и без стимулирующих мер, считают в Минэкономразвития РФ. Как подчеркивают в ведомстве, в этом году ключевые... Как подчеркивают в ведомстве, в этом году ключевые... читать дальше

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