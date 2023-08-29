Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,0763 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,055 руб., максимальный - 13,113 руб. Было заключено 4986 сделок. Объем торгов составил 16673,15 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,082 руб. за юань.

29 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,41 коп. и составил 13,0763 руб.

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К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,88 пункта (0,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,36 (+0,55%) пункта, минимальное... читать дальше

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95/96,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,14/105,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи вырос...

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По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,28/96,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...

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Европейские фондовые индексы растут во вторник благодаря общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках в связи с объявленными ранее экономическими стимулами в Китае. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:50 мск поднялся... Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:50 мск поднялся... читать дальше

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Обрабатывающие производства Петербурга показывают уверенный рост в экономических показателях в текущем году, сообщил губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства во вторник. "Статистические данные говорят о том, что экономика Петербурга не... "Статистические данные говорят о том, что экономика Петербурга не... читать дальше

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Зарплаты в Германии в номинальном выражении выросли во 2-м квартале 2023 года на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 2008 году, говорится в сообщении Федерального статагентства ФРГ... читать дальше

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"Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") во втором квартале 2023 года получила 82 млн рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете компании. При этом за все первое полугодие 2023 года компания получила чистый убыток в размере... При этом за все первое полугодие 2023 года компания получила чистый убыток в размере... читать дальше

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Цены производителей сельхозпродукции ЕАЭС в июле по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 3,4%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК. В частности, цены на продукцию растениеводства упали на 7,2%, животноводства - на 1%. В частности, цены на продукцию растениеводства упали на 7,2%, животноводства - на 1%. В июле по сравнению с декабрем отмечалось... В июле по сравнению с декабрем отмечалось... читать дальше

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Работа всех 28 линий сборки автомобилей на 14 заводах Toyota Motor в Японии приостановлена в связи с проблемой в компьютерной системе по работе с поступающими автокомпонентами, передает агентство Associated Press. Причины случившегося еще не установлены, однако... Причины случившегося еще не установлены, однако... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль "Татнефти" по МСФО составила 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за... Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,41 коп. и составил 13,0763 руб. Минимальный курс юаня составил 13,055 руб., максимальный - 13,113 руб. Было заключено 4986 сделок. Объем торгов составил 16673,15 млн... Минимальный курс юаня составил 13,055 руб., максимальный - 13,113 руб. Было заключено 4986 сделок. Объем торгов составил 16673,15 млн...

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По итогам 7 месяцев 2023 г. из всех направлений страховой защиты агрорисков наиболее динамичный рост на 61% показало страхование урожая по программе зашиты на случай ЧС, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). В целом, как указывается в пресс-релизе НСА,... В целом, как указывается в пресс-релизе НСА,... читать дальше

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В январе-июне 2023 года EBITDA "Северстали" упала на 12% в годовом сравнении, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по EBITDA составила при этом 35%, что на 1 процентный пункт ниже показателя первого полугодия 2022 года. Рентабельность по EBITDA составила при этом 35%, что на 1 процентный пункт ниже показателя первого полугодия 2022 года. Чистая... Чистая... читать дальше

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9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-534 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9673% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 11,94%... Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 11,94%... читать дальше

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Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил 2-й квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза относительно аналогичного периода 2022 года - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, по сравнению... Как говорится в сообщении компании, по сравнению... читать дальше

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