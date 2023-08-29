.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 95,4717 руб., курс евро - в размере 103,2434 руб.
.
29 августа 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 95,4717 руб., курс евро - в размере 103,2434 руб.
|0
29 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 95,4717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 76,00 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 103,2434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,48 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
29 августа 2023 года 13:15
К середине дня индекс Мосбиржи начал расти. По состоянию на 13:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 13,88 пункта (0,434%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3212,6 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3216,36 (+0,55%) пункта, минимальное... читать дальше
.29 августа 2023 года 13:03
По состоянию на 13:00 мск 29 августа средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы составил 95/96,2 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, средний оптовый курс покупки/продажи наличного доллара составил 95/96,2 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем средний оптовый курс покупки вырос на 30 коп., средний...
.29 августа 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного евро в банках Москвы на 13:00 мск составил 100,14/105,92 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного евро составил 100,14/105,92 руб. за евро. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 19 коп., Cредний курс продажи вырос...
.29 августа 2023 года 13:03
Cредний курс покупки/продажи наличного доллара в банках Москвы на 13:00 мск составил 92,28/96,88 руб.
По состоянию на 13:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,28/96,88 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 22 коп., Cредний курс продажи упал...
.29 августа 2023 года 13:03
Европейские фондовые индексы растут во вторник благодаря общему увеличению аппетита к риску на мировых рынках в связи с объявленными ранее экономическими стимулами в Китае. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:50 мск поднялся... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:54
Обрабатывающие производства Петербурга показывают уверенный рост в экономических показателях в текущем году, сообщил губернатор Александр Беглов в ходе заседания городского правительства во вторник. "Статистические данные говорят о том, что экономика Петербурга не... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:45
Зарплаты в Германии в номинальном выражении выросли во 2-м квартале 2023 года на 6,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года - максимальными темпами с начала отслеживания этих данных в 2008 году, говорится в сообщении Федерального статагентства ФРГ... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:36
Во втором квартале "Славнефть" получила 82 млн руб. чистой прибыли по МСФО против 2,43 млрд убытка кварталом ранее
"Славнефть" (на паритетных началах принадлежит "Роснефти" и "Газпром нефти") во втором квартале 2023 года получила 82 млн рублей чистой прибыли по МСФО, сообщается в отчете компании. При этом за все первое полугодие 2023 года компания получила чистый убыток в размере... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:28
Цены производителей сельхозпродукции ЕАЭС в июле по сравнению с декабрем 2022 года снизились на 3,4%, сообщается в пресс-релизе ЕЭК. В частности, цены на продукцию растениеводства упали на 7,2%, животноводства - на 1%. В июле по сравнению с декабрем отмечалось... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:16
Работа всех 28 линий сборки автомобилей на 14 заводах Toyota Motor в Японии приостановлена в связи с проблемой в компьютерной системе по работе с поступающими автокомпонентами, передает агентство Associated Press. Причины случившегося еще не установлены, однако... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:08
По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль "Татнефти" по МСФО составила 147,83 млрд рублей, что на 5,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчета компании. Результат оказался выше прогноза аналитиков, которые ожидали чистую прибыль за... читать дальше
.29 августа 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 0,41 коп. и составил 13,0763 руб. Минимальный курс юаня составил 13,055 руб., максимальный - 13,113 руб. Было заключено 4986 сделок. Объем торгов составил 16673,15 млн...
.29 августа 2023 года 11:55
По итогам 7 месяцев 2023 г. из всех направлений страховой защиты агрорисков наиболее динамичный рост на 61% показало страхование урожая по программе зашиты на случай ЧС, сообщает Национальный союз агростраховщиков (НСА). В целом, как указывается в пресс-релизе НСА,... читать дальше
.29 августа 2023 года 11:48
В январе-июне 2023 года EBITDA "Северстали" упала на 12% в годовом сравнении, до 118,462 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Рентабельность по EBITDA составила при этом 35%, что на 1 процентный пункт ниже показателя первого полугодия 2022 года. Чистая... читать дальше
.29 августа 2023 года 11:44
ВТБ разместит 29 августа однодневные бонды серии КС-4-534 на 150 млрд руб. по цене 99,9673% от номинала
9 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместит 29 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-534 объемом 150 млрд рублей по цене 99,9673% от номинала, говорится в сообщении банка. Данная цена соответствует доходности к погашению в размере 11,94%... читать дальше
.29 августа 2023 года 11:31
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group завершил 2-й квартал 2023 года с ожидаемым снижением OIBDA в 2 раза относительно аналогичного периода 2022 года - до 2,93 млрд рублей с 5,9 млрд рублей. Как говорится в сообщении компании, по сравнению... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.