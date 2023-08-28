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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0539 руб.
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28 августа 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,0539 руб.

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28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 6,17 коп. и составил 13,0539 руб.

Минимальный курс юаня составил 13 руб., максимальный - 13,137 руб. Было заключено 49220 сделок. Объем торгов составил 144117,16 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,058 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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