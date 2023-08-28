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Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,0936 руб.
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28 августа 2023 года 12:00

Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,0936 руб.

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28 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 12,66 коп. и составил 13,0936 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,033 руб., максимальный - 13,131 руб. Была заключена 6221 сделка. Объем торгов составил 23677,92 млн руб., что на 40% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,053 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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