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Россия в этом году может снизить сбор ржи до 1,8 млн тонн с 2,2 млн тонн в 2022 году, решение о субсидировании ее перевозок позволит удержать цены на ржаной хлеб, заявил "Интерфаксу" эксперт зернового рынка Александр Корбут, комментируя решение правительства субсидировать... читать дальше

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ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5879,6 (+42,09) руб./грамм; на серебро - 74,24 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2912,94 (+71,91) руб./грамм; на палладий - 3784,67 (-3,37) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-533 на 81 млрд 159,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение. Таким образом, банк... Таким образом, банк... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 95,4717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 76,00 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 103,2434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,48 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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ООО "Интерлизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го... Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го... читать дальше

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Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле 2023 года сократилась на 15,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 3 трлн 943,98 млрд юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление. К крупным ГСУ относит... К крупным ГСУ относит... читать дальше

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Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,49 пункта (0,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3187,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3187,99 (+0,97%) пункта, минимальное -... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства. По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше

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Десять крупнейших покупателей танкеров с начала года потратили на приобретение 90 бывших в употреблении судов $3,7 млрд - вдвое больше, чем аналогичные игроки на рынке балкеров, говорится в исследовании старшего аналитика сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue... читать дальше

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АО "Управление отходами") установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии в размере 16% годовых, говорится в сообщении компании. Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом... Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,39/96,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 87 коп., Cредний курс продажи...

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Китайская экономика, которая, по мнению многих экспертов, должна была стать двигателем глобального экономического подъема в 2023 году, демонстрирует слабый рост, несмотря на снятие ковидных ограничений, и это вызывает тревогу по всему миру. Глобальные инвесторы выводят... Глобальные инвесторы выводят... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 56,34 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 95,4717 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше

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Минсельхоз РФ снизил предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023/2024 сельхозгоду возможно проведение закупочных и товарных интервенций на рынке зерна. Согласно приказу министерства от 4 июля 2023 года, зарегистрированному Минюстом 25 августа и... Согласно приказу министерства от 4 июля 2023 года, зарегистрированному Минюстом 25 августа и... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия EBITDA "Акрона" по МСФО снизилась в 2,2 раза - до 36,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании. Чистая прибыль упала в 3,9 раза - до 19 млрд рублей. Чистая прибыль упала в 3,9 раза - до 19 млрд рублей. Выручка снизилась на 40% - до 89 млрд рублей, хотя объем производства основной... Выручка снизилась на 40% - до 89 млрд рублей, хотя объем производства основной... читать дальше

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