28 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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28 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия потребителей к экономике Франции
|август 2023
|11:00
|Изменение денежной массы в еврозоне
|июль 2023
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28 августа 2023 года 16:42
Россия в этом году может снизить сбор ржи до 1,8 млн тонн с 2,2 млн тонн в 2022 году, решение о субсидировании ее перевозок позволит удержать цены на ржаной хлеб, заявил "Интерфаксу" эксперт зернового рынка Александр Корбут, комментируя решение правительства субсидировать... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:38
ЦБ РФ с 29 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5879,6 (+42,09) руб./грамм; на серебро - 74,24 (+0,6) руб./грамм; на платину - 2912,94 (+71,91) руб./грамм; на палладий - 3784,67 (-3,37) руб./грамм.
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28 августа 2023 года 16:37
8 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 28 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-533 на 81 млрд 159,8 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:34
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 95,4717 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 76,00 коп.
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28 августа 2023 года 16:34
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 29 августа, составляет 103,2434 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 98,48 коп.
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28 августа 2023 года 16:31
ООО "Интерлизинг" полностью разместило выпуск 3-летних облигаций серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 24 августа. Объем размещения по итогам маркетинга был увеличен с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей. Ставка 1-го... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:27
Совокупная прибыль крупных промышленных компаний Китая в январе-июле 2023 года сократилась на 15,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года - до 3 трлн 943,98 млрд юаней ($541 млрд), сообщило Государственное статистическое управление.
К крупным ГСУ относит... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 30,49 пункта (0,966%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3187,82 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3187,99 (+0,97%) пункта, минимальное -... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:10
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" присвоило выпуску 3-летних облигаций ООО "Интерлизинг" серии 001P-06 объемом 4,5 млрд рублей кредитный рейтинг на уровне ruA-, сообщается в пресс-релизе агентства.
По данному выпуску не предусмотрены возможные дополнительные... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:09
Десять крупнейших покупателей танкеров с начала года потратили на приобретение 90 бывших в употреблении судов $3,7 млрд - вдвое больше, чем аналогичные игроки на рынке балкеров, говорится в исследовании старшего аналитика сервиса по отслеживанию и оценке судов VesselsValue... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:08
АО "Управление отходами") установило ставку 6-го купона облигаций 2-й серии в размере 16% годовых, говорится в сообщении компании.
Эмитент в декабре 2014 года разместил облигации 2-й серии на 1 млрд рублей, а в декабре 2015 года доразместил на 700 млн рублей. С учетом... читать дальше
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28 августа 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,39/96,49 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки вырос на 87 коп., Cредний курс продажи...
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28 августа 2023 года 15:55
Китайская экономика, которая, по мнению многих экспертов, должна была стать двигателем глобального экономического подъема в 2023 году, демонстрирует слабый рост, несмотря на снятие ковидных ограничений, и это вызывает тревогу по всему миру.
Глобальные инвесторы выводят... читать дальше
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28 августа 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи повысился на 56,34 коп. по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 95,4717 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к... читать дальше
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28 августа 2023 года 15:42
Минсельхоз РФ снизил предельные минимальные цены на зерно, при достижении которых в 2023/2024 сельхозгоду возможно проведение закупочных и товарных интервенций на рынке зерна.
Согласно приказу министерства от 4 июля 2023 года, зарегистрированному Минюстом 25 августа и... читать дальше
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28 августа 2023 года 15:33
По итогам 1-го полугодия EBITDA "Акрона" по МСФО снизилась в 2,2 раза - до 36,8 млрд рублей, говорится в отчетности компании.
Чистая прибыль упала в 3,9 раза - до 19 млрд рублей.
Выручка снизилась на 40% - до 89 млрд рублей, хотя объем производства основной... читать дальше
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