Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 94,9083 руб.

Минимальный курс доллара США составил 94,5 руб., максимальный - 95,57 руб. Было заключено 20625 сделок. Объем торгов составил 100874,76 млн руб., что на 5% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 95,4175 руб. за доллар США.

25 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47,61 коп. и составил 94,9083 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 57254,994 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 483,333 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 47,61 коп. и составил 94,9083 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,5 руб., максимальный - 95,57 руб. Было заключено 20625 сделок. Объем торгов составил... Минимальный курс доллара США составил 94,5 руб., максимальный - 95,57 руб. Было заключено 20625 сделок. Объем торгов составил... читать дальше

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Российский фондовый рынок завершил торги в пятницу в положительной зоне на фоне неоднозначной внешней конъюнктуры. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,64% и составил 3157,33 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,64% и составил 3157,33 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск прибавил незначительные 0,03 % и составил 1043,84... Индекс РТС к 18:50 мск прибавил незначительные 0,03 % и составил 1043,84... читать дальше

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Американский автопроизводитель Tesla Inc. и глава компании Илон Маск выплатят 3350 инвесторам по $12,397 тыс. по коллективному иску, касавшемуся сообщения о готовящемся выкупе Tesla. Компенсацию получат акционеры Tesla, подавшие жалобу до конца сентября 2022 года, пишет... Компенсацию получат акционеры Tesla, подавшие жалобу до конца сентября 2022 года, пишет... читать дальше

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Чистая прибыль ОАО "РЖД" по МСФО в I полугодии 2023 года выросла на 79% в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 128,7 млрд руб., сказано в отчетности компании. Доходы увеличились на 21%, до 1,474 трлн руб. В частности, доходы от грузовых перевозок и... Доходы увеличились на 21%, до 1,474 трлн руб. В частности, доходы от грузовых перевозок и... читать дальше

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Доля нелегального оборота сигарет в РФ составляет 13,9%, сообщается в пресс-релизе Ассоциации малоформатной торговли со ссылкой на результаты исследования ННЦК (Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной... читать дальше

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Банки РФ временно приостанавливают выдачу кредитов в рамках государственной программы сельской ипотеки в связи с повышением ключевой ставки до 12%, говорится в сообщении Минсельхоза. Программа предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или... Программа предусматривает получение льготного ипотечного кредита на приобретение или... читать дальше

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Цены на нефть остаются в плюсе вечером в пятницу, несмотря на укрепление доллара США после "ястребиных" заявлений председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла. ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в... ФРС не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в... читать дальше

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"Русснефть" в первом полугодии 2023 года получила чистую прибыль по МСФО в 2,922 млрд рублей, что почти в 11 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчетности компании. Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд... Выручка снизилась почти вдвое - до 91,947 млрд рублей против 180,467 млрд... читать дальше

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Руководители Таджикистана и Казахстана уверены, что сторонам вполне по силам в ближайшем будущем достичь годовых показателей двусторонней торговли до $2 миллиардов, сообщает пресс-служба главы таджикского государства. Находящийся с рабочим визитом в Астане президент... Находящийся с рабочим визитом в Астане президент... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 53,03 коп. и составил 94,9322 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,4925 руб., максимальный - 102,4675 руб. Было заключено 6702 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 94,4925 руб., максимальный - 102,4675 руб. Было заключено 6702 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Федеральная резервная система (ФРС) не закончила борьбу с высокой инфляцией и может снова повысить процентные ставки в случае необходимости, заявил глава ФРС Джером Пауэлл. "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается... "Несмотря на то, что инфляция снизилась с пиковых значений, и мы это приветствуем, она остается... читать дальше

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Минэнерго планирует разработать Энергостратегию сроком до 2050 года к концу года, сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года", - сказал он. "Энергостратегия до 2050 года будет готова к концу года", - сказал он. Ранее планировалось, что она будет разработана... Ранее планировалось, что она будет разработана...

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Минэнерго направило в правительство РФ критерии, по которым может формироваться список экспортеров нефтепродуктов в рамках недопущения "серого экспорта", сообщил журналистам министр энергетики РФ Николай Шульгинов. "Сейчас для недопущения "серого экспорта"... "Сейчас для недопущения "серого экспорта"... читать дальше

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Индекс потребительского доверия в США в августе снизился до 69,5 пункта с 71,6 пункта месяцем ранее, говорится в окончательном отчете Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с... Значение индекса было пересмотрено в худшую сторону по сравнению с... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 28.08 по 03.09 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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