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Главная / Все новости / Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,4624 руб.
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24 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,4624 руб.
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24 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 28,11 коп. и составил 102,4624 руб. Минимальный курс евро составил 102,185 руб., максимальный - 103,02 руб. Было заключено 13758 сделок. Объем торгов составил 39667,11 млн руб., что на 5% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 102,65 руб. за евро. Источник данных - Московская биржа. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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