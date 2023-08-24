24 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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24 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|август 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 13 по 19 августа
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|июль 2023
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24 августа 2023 года 18:21
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль ПАО "Казаньоргсинтез" по РСБУ составила 11,7 млрд рублей против 21,8 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в бухгалтерской отчетности компании.
Таким образом, показатель сократился в 1,9... читать дальше
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24 августа 2023 года 18:12
Федеральная резервная система (ФРС) подняла базовую ставку достаточно высоко, чтобы добиться снижения темпов инфляции в США до уровня в 2% в ближайшие годы, считает президент Федерального резервного банка (ФРБ) Филадельфии Патрик Харкер.
"В данный момент я полагаю, что... читать дальше
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24 августа 2023 года 18:03
Нефтяные цены снижаются вечером в четверг на фоне укрепления доллара США после выхода сильных данных по американскому рынку труда.
Цена октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:46 мск составляла $83,06 за баррель, что на 15 центов (0,18%)... читать дальше
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24 августа 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 0,10 коп. и составил 94,4019 руб.
Минимальный курс доллара США составил 94,19 руб., максимальный - 94,9925 руб. Было заключено 7243 сделки. Объем торгов... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:54
Московская биржа зарегистрировала выпуск 5-летних облигаций ООО "Ника" серии 001P-02 и включила его в третий уровень котировального списка, сообщается в материалах биржи.
Выпуску присвоен регистрационный номер 4B02-02-00636-R-001P. Его объем пока не раскрывается, номинал... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:53
АКРА подтвердило кредитный рейтинг Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) по международной шкале на уровне ВВВ+; по национальной шкале рейтинг банка и его облигаций подтвержден на уровне ААА(RU), по рейтингам установлен стабильный прогноз, сообщается в... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:45
ХК "Новотранс" установила ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-04 объемом 6,5 млрд рублей на уровне 12,25% годовых, говорится в сообщении компании.
Ставке соответствует доходность к погашению в размере 12,82% годовых, купоны квартальные.
Сбор заявок... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:33
ООО "Интерлизинг" увеличило объем размещения 3-летних облигаций серии 001P-06 с 3,5 млрд до 4,5 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Финальный ориентир ставки 1-го купона - 13,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:32
Фондовые индексы США Dow Jones Industrial Average и S&P 500 растут в четверг, Nasdaq Composite перешел к снижению на фоне возобновившегося роста доходностей US Treasuries.
Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:10 мск поднялся на 59,71 пункта (0,17%) и... читать дальше
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24 августа 2023 года 17:09
Евразийскому экономическому союзу необходимо создать пространство продовольственной и энергетической безопасности, сложности с поставками зерна на мировой рынок, которые наблюдаются сегодня, доказывают актуальность этой темы, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
Выступая... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:56
ООО "Газпром капитал" 29 августа начнет размещение двух 5-летних выпусков облигаций серии БО-002Р-07 объемом 40 млрд рублей и серии БО-002Р-08 объемом 20 млрд рублей, говорится в сообщениях компании.
Сбор заявок на выпуски прошел 24 августа за час без премаркетинга.... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:53
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности ReStore Retail Group Limited и облигаций ООО "реСтор" на уровне ruBBB+, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства.
Как отмечает агентство, в отчетном периоде (2022 год)... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:51
4 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 24 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-531 на 111 млрд 11,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.
Таким образом, банк... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:48
Число иностранцев, приехавших в Великобританию на заработки или учебу, за год до июня повысилось на 27%, подсчитало министерство труда и пенсий страны.
По данным министерства, за 12 месяцев до июня число взрослых иностранных граждан, получивших национальный страховой... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:33
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "Росагролизинга" по МСФО составила 1,848 млрд рублей против 1,363 млрд рублей за аналогичный период прошлого года, говорится в отчете компании.
Показатель увеличился на 35,6%.
Как сообщается в пресс-релизе компании,... читать дальше
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24 августа 2023 года 16:24
Москва вышла на первое место в рейтинге ООН по оказанию электронных услуг, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье.
"По уровню оказания электронных услуг по версии ООН, не по моей... читать дальше
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