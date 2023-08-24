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Главная / Все новости / ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 94,4421 руб., курс евро - 102,2452 руб.
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24 августа 2023 года 08:01
ЦБ РФ установил курс доллара США на сегодня в размере 94,4421 руб., курс евро - 102,2452 руб.
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24 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 94,4421 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 32,36 коп. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 24 августа, составляет 102,2452 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 50,78 коп.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
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.25 августа 2023 года 17:42
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.25 августа 2023 года 17:15
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