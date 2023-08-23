Запасы нефти в США упали за период с 11 августа по 18 августа на 6134 тыс. баррелей, бензина - выросли на 1468 тыс. баррелей

23 августа. FINMARKET.RU - Коммерческиенефти вна прошлой неделе упали на 6134 тыс. баррелей - до 433,528 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1468 тыс. баррелей и составили 217,626 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 945 тыс. баррелей, достигнув 116,688 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 3000 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 481 тыс. баррелей и повышения запасов дистиллятов на 698 тыс. баррелей.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57207,919 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,113 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,06 коп. и составил 94,3566 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,995 руб. Было заключено 22073 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,995 руб. Было заключено 22073 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 14 по 21 августа 2023 г. повысились на 0,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 8 по 14 августа бензин подорожал на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 21 августа выросла на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 21 августа выросла на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за июль снизилась на 21,3% , или на 120,3 млн рублей, составив на 1 августа 2023 г. 444,2 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 15 по 21 августа снизились в среднем на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 8 по 14 августа снижение цен составило 2,4%. Цены снизились, в том числе на капусту белокочанную - 8,1%, лук... Цены снизились, в том числе на капусту белокочанную - 8,1%, лук... читать дальше

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За период с 15 по 21 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,09%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 14 августа потребительские цены выросли на 0,1%. С начала августа цены выросли на 0,20%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,20%, с начала года - на... читать дальше

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В июле рост потребительских цен на бензин автомобильный на 2,3% и более отмечался в 40 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подорожал в республиках Дагестан и Саха (Якутия) - на 7,7% и 7,0% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период... В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период... читать дальше

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Рынок акций РФ усилил снижение во второй половине торгов среды на фоне заметного падения нефтяных цен, нестабильной конъюнктуры мировых фондовых площадок, и завершил торги в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,57% и составил 3146,2 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,57% и составил 3146,2 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Федеральное правительство Германии в среду одобрило законопроект, позволяющий облегчить процесс получения гражданства страны и ускорить процесс интеграции иммигрантов, передает агентство Associated Press (AP). "Мы создаем современное иммиграционное законодательство,... "Мы создаем современное иммиграционное законодательство,... читать дальше

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Добыча нефти в Иране достигла уровня в 3,3 млн баррелей в сутки, приводит иранское агентство Shana слова нефтяного министра страны Джавада Оуджи. По его словам, к концу лета производство нефти в Иране достигнет 3,4 млн б/с, при этом производственные мощности в стране... По его словам, к концу лета производство нефти в Иране достигнет 3,4 млн б/с, при этом производственные мощности в стране... читать дальше

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В столице 3/4 сотрудников работают в сфере услуг; более 50% бюджета Москвы направляется на социальные цели, что повышает инвестиционную привлекательность города, сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Если вы посмотрите на... "Если вы посмотрите на... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться после неоднозначных данных о запасах топлива в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 мск по бакинскому времени подешевели на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 мск по бакинскому времени подешевели на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,90 коп. и составил 94,4029 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,98 руб. Было заключено 6430 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,98 руб. Было заключено 6430 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Страны БРИКС приняли документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор. В сообщениях пока не говорится о том, какие конкретно принципы расширения БРИКС удалось... В сообщениях пока не говорится о том, какие конкретно принципы расширения БРИКС удалось... читать дальше

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Около 30 торговых сетей в 25 регионах России присоединились к инициативе по ограничению торговых наценок на уровне не более 5% для отдельных категорий социально значимых товаров, говорится в сообщениях ФАС и Минпромторга. К таким категориям относятся молочная продукция,... К таким категориям относятся молочная продукция,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6134 тыс. баррелей - до 433,528 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1468 тыс. баррелей и составили 217,626 млн... читать дальше

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