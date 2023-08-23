Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,9456 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,889 руб., максимальный - 12,989 руб. Было заключено 3833 сделки. Объем торгов составил 12792,54 млн руб., что на 15% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,915 руб. за юань.

23 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7,78 коп. и составил 12,9456 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 57207,919 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 140,113 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 23,06 коп. и составил 94,3566 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,995 руб. Было заключено 22073 сделки. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,995 руб. Было заключено 22073 сделки. Объем торгов... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 14 по 21 августа 2023 г. повысились на 0,6%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 8 по 14 августа бензин подорожал на 0,5%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 21 августа выросла на... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 21 августа выросла на... читать дальше

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Просроченная задолженность по заработной плате в России за июль снизилась на 21,3% , или на 120,3 млн рублей, составив на 1 августа 2023 г. 444,2 млн рублей, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В июне долги по зарплате сократились на... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 15 по 21 августа снизились в среднем на 3,1%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 8 по 14 августа снижение цен составило 2,4%. Цены снизились, в том числе на капусту белокочанную - 8,1%, лук... Цены снизились, в том числе на капусту белокочанную - 8,1%, лук... читать дальше

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За период с 15 по 21 августа 2023 года потребительские цены повысились на 0,09%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 8 по 14 августа потребительские цены выросли на 0,1%. С начала августа цены выросли на 0,20%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,20%, с начала года - на... читать дальше

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В июле рост потребительских цен на бензин автомобильный на 2,3% и более отмечался в 40 субъектах Российской Федерации. Заметнее всего бензин подорожал в республиках Дагестан и Саха (Якутия) - на 7,7% и 7,0% соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период... В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период... читать дальше

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Рынок акций РФ усилил снижение во второй половине торгов среды на фоне заметного падения нефтяных цен, нестабильной конъюнктуры мировых фондовых площадок, и завершил торги в минусе. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,57% и составил 3146,2 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,57% и составил 3146,2 пункта. Индекс... Индекс... читать дальше

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Федеральное правительство Германии в среду одобрило законопроект, позволяющий облегчить процесс получения гражданства страны и ускорить процесс интеграции иммигрантов, передает агентство Associated Press (AP). "Мы создаем современное иммиграционное законодательство,... "Мы создаем современное иммиграционное законодательство,... читать дальше

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Добыча нефти в Иране достигла уровня в 3,3 млн баррелей в сутки, приводит иранское агентство Shana слова нефтяного министра страны Джавада Оуджи. По его словам, к концу лета производство нефти в Иране достигнет 3,4 млн б/с, при этом производственные мощности в стране... По его словам, к концу лета производство нефти в Иране достигнет 3,4 млн б/с, при этом производственные мощности в стране... читать дальше

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В столице 3/4 сотрудников работают в сфере услуг; более 50% бюджета Москвы направляется на социальные цели, что повышает инвестиционную привлекательность города, сообщила глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. "Если вы посмотрите на... "Если вы посмотрите на... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться после неоднозначных данных о запасах топлива в США. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 мск по бакинскому времени подешевели на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:42 мск по бакинскому времени подешевели на $1,2 (1,43%) - до $82,83 за баррель. Котировки фьючерсов на... Котировки фьючерсов на... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 30,90 коп. и составил 94,4029 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,98 руб. Было заключено 6430 сделок. Объем торгов... Минимальный курс доллара США составил 93,9025 руб., максимальный - 94,98 руб. Было заключено 6430 сделок. Объем торгов... читать дальше

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Страны БРИКС приняли документ, регулирующий порядок принятия в состав организации новых государств, сообщают в среду западные СМИ со ссылкой на главу МИД ЮАР Наледи Пандор. В сообщениях пока не говорится о том, какие конкретно принципы расширения БРИКС удалось... В сообщениях пока не говорится о том, какие конкретно принципы расширения БРИКС удалось... читать дальше

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Около 30 торговых сетей в 25 регионах России присоединились к инициативе по ограничению торговых наценок на уровне не более 5% для отдельных категорий социально значимых товаров, говорится в сообщениях ФАС и Минпромторга. К таким категориям относятся молочная продукция,... К таким категориям относятся молочная продукция,... читать дальше

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Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 6134 тыс. баррелей - до 433,528 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина повысились на 1468 тыс. баррелей и составили 217,626 млн... читать дальше

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