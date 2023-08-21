Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 12,8252 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,696 руб., максимальный - 12,926 руб. Была заключена 5471 сделка. Объем торгов составил 16148,46 млн руб., что соответствует среднему значению за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,86 руб. за юань.

21 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 865 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8252 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57083,200 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1169,013 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 7937 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,3451 руб. Минимальный курс евро составил 101,34 руб., максимальный - 103,11 руб. Было заключено 10345... Минимальный курс евро составил 101,34 руб., максимальный - 103,11 руб. Было заключено 10345... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 4847 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9613 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,045 руб., максимальный - 94,725 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,045 руб., максимальный - 94,725 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 767 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8453 руб. Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,933 руб. Было заключено 63992... Минимальный курс юаня составил 12,701 руб., максимальный - 12,933 руб. Было заключено 63992... читать дальше

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Американская инвестиционная компания Roark Capital близка к заключению сделки по покупке сети ресторанов быстрого питания Subway примерно за $9,6 млрд, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники. На покупку сети, известной своими сэндвичами,... На покупку сети, известной своими сэндвичами,... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил понедельник ростом индикаторов почти на процент. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,92% и составил 3139,93 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 0,92% и составил 3139,93 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 0,96% - до 1057,02 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 0,96% - до 1057,02 пункта. Рынки... Рынки... читать дальше

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Цены на дизельное топливо на столичных АЗС на минувшей неделе значительно ускорили рост, бензин продолжает умеренно дорожать, сообщает Московская топливная ассоциация (МТА). По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68... По итогам прошлой недели средневзвешенная розничная цена дизтоплива в Москве выросла на 68... читать дальше

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Экономика Китая демонстрирует признаки восстановления, несмотря на краткосрочные трудности, пишет Securities Daily со ссылкой на мнения экономистов. В частности, инвестиции в высокотехнологичную сферу в январе-июле выросли на 11,5% в годовом выражении, при том что... В частности, инвестиции в высокотехнологичную сферу в январе-июле выросли на 11,5% в годовом выражении, при том что... читать дальше

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Средняя сумма ежемесячных ипотечных выплат в Великобритании превысила стоимость аренды жилья впервые с 2010 года, сообщает BBC со ссылкой на исследование компании Zoopla. Средний размер арендной платы в стране в настоящее время составляет 1,163 тыс. фунтов стерлингов... Средний размер арендной платы в стране в настоящее время составляет 1,163 тыс. фунтов стерлингов... читать дальше

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Проект постановления о продлении до 31 августа 2024 года взимания пошлин на экспорт подсолнечника, масла и шрота согласован и внесен в правительство, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Минэкономразвития. Предусмотрен также перевод экспортной пошлины на подсолнечник в... Предусмотрен также перевод экспортной пошлины на подсолнечник в... читать дальше

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Индийская нефтегазовая корпорация Oil and Natural Gas Corp. (ONGC), планирует направить до 2030 года 1 трлн рупий ($12,1 млрд) на реализацию экологических инициатив, сообщается на сайте компании. Одна из приоритетных целей компании - увеличение портфеля возобновляемых... Одна из приоритетных целей компании - увеличение портфеля возобновляемых... читать дальше

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Правительство предлагает ввести ежегодное индексирование лимита расходов исполнителей ГОЗ, которые могут быть направлены на иные банковские счета, то есть минуя отдельные счета, открытые в уполномоченном банке. Документ (N421424-8) размещен в электронной базе данных... Документ (N421424-8) размещен в электронной базе данных... читать дальше

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Грузовые речные перевозки в Волжском бассейне в январе-июле выросли на 17% относительно аналогичного периода предыдущего года, сообщил глава Росморречфлота Захарий Джиоев, выступая с докладом на выездном совете Госдумы РФ в Нижегородской области в понедельник. "Это... "Это... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 5522 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9625 руб. Минимальный курс доллара США составил 93,0725 руб., максимальный - 94,7125 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 93,0725 руб., максимальный - 94,7125 руб. Было... читать дальше

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Динамика цен на хлеб в РФ в этом году не превысит уровень общей инфляции, ожидают в Минсельхозе. Так ведомство прокомментировало распространенную в некоторых СМИ информацию о существенном подорожании хлеба в ближайшие месяцы. Подчеркнув, что эта информация "не имеет... Подчеркнув, что эта информация "не имеет... читать дальше

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Дочерняя компания "Зарубежнефти" - ООО "ЗН Энергия" - закупила услуги по проведению комплексной проверки (due diligence) и оценке рыночной стоимости 50% пакета акций компании, которая была создана для реализации проекта строительства и дальнейшей эксплуатации ветряных... читать дальше

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