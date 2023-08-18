Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 101,5514 руб.

Минимальный курс евро составил 100,7225 руб., максимальный - 102,15 руб. Было заключено 9407 сделок. Объем торгов составил 40807,2 млн руб., что на 10% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 101,91 руб. за евро.

18 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5514 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55914,187 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 552,407 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5514 руб. Минимальный курс евро составил 100,7225 руб., максимальный - 102,15 руб. Было заключено 9407... Минимальный курс евро составил 100,7225 руб., максимальный - 102,15 руб. Было заключено 9407... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7686 руб. Минимальный курс юаня составил 12,658 руб., максимальный - 12,852 руб. Была заключена 51191... Минимальный курс юаня составил 12,658 руб., максимальный - 12,852 руб. Была заключена 51191... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3584,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,4766 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,61 руб., максимальный - 94,0025... Минимальный курс доллара США составил 92,61 руб., максимальный - 94,0025... читать дальше

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Великобритания попросила Россию отменить приостановку статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества", подписанной между странами в 1994 году, отметив, что документ... читать дальше

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Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил пятницу уверенным ростом. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,71% и составил 3111,22 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,71% и составил 3111,22 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,76% - до 1047,03 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,76% - до 1047,03 пункта. Европейские рынки акций весь... Европейские рынки акций весь... читать дальше

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Российские аграрии, которые сейчас ведут уборку выращенного урожая и готовят поля под будущий сев, сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо. К тому же есть перебои с его поставками в ряд регионов, сообщили "Интерфаксу" источники на топливном и аграрном... читать дальше

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Поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию в августе могут подскочить на 25% относительно июля и достичь 235 тыс. баррелей в сутки, пишет издание Rio Times со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler. Таким образом, Россия станет крупнейшим... Таким образом, Россия станет крупнейшим... читать дальше

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Объем выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) новой гражданской продукции к 2030 году составит около 10 трлн рублей накопительным итогом, заявил руководитель Центра диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП "ВНИИ Центр" Денис Журенков... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ составила 47,4 млрд рублей против 212,2 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 4,5 раза меньше), говорится в отчетности компании. Выручка снизилась не так значительно - на 7%, до 460 млрд... Выручка снизилась не так значительно - на 7%, до 460 млрд... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,4103 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,575 руб., максимальный - 93,9325 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 92,575 руб., максимальный - 93,9325 руб. Было... читать дальше

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Минприроды обновило список товаров и упаковки, отходы от использования которых обязаны утилизировать производители и импортеры, сообщает министерство. "Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых - расширение списка товаров или упаковки с похожими... "Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых - расширение списка товаров или упаковки с похожими... читать дальше

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Акции проблемного китайского застройщика Country Garden Holdings будут исключены из расчета главного гонконгского индекса Hang Seng, говорится в сообщении индексного провайдера Hang Seng Indexes Co. Вместо них в индикатор войдут бумаги фармкомпании Sinopharm Group... Вместо них в индикатор войдут бумаги фармкомпании Sinopharm Group... читать дальше

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"Дочка" Danone в РФ - АО "Данон Россия" - после передачи бизнеса Danone Росимуществу будет переименована в "Эйч энд Эн" (Health and Nutrition), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом компании своим партнерам. ООО "Данон трейд" получит название "Эйч энд Эн... читать дальше

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Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан", во 2-м квартале 2023 года нарастила выручку на 40% - до 2,66 млрд рублей, говорится в ее финотчете. Драйвером выручки стал рост доходов от основного бизнеса "Циан", которые в отчетном квартале... Драйвером выручки стал рост доходов от основного бизнеса "Циан", которые в отчетном квартале... читать дальше

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В течение ближайшей недели с 21.08 по 27.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Дата Дата Время Время Публикация Публикация Период Период ... ... читать дальше

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