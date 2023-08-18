18 августа 2023 года 17:15
Календарь публикаций макроэкономических показателей ведущих стран на ближайшую неделю
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18 августа. FINMARKET.RU - В течение ближайшей недели с 21.08 по 27.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Дата
|Время
|Публикация
|Период
|21.08.2023
|09:00
|Цены производителей в Германии
|Июль 2023
|22.08.2023
|11:00
|Баланс счета текущих операций еврозоны
|Июнь 2023
|22.08.2023
|12:00
|Баланс счета текущих операций Италии
|Июнь 2023
|22.08.2023
|17:00
|Продажи домов на вторичном рынке жилья США
|Июль 2023
|23.08.2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в Канаде
|Июнь 2023
|23.08.2023
|17:00
|Продажи домов на первичном рынке жилья США
|Июль 2023
|23.08.2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 12 по 18 августа
|24.08.2023
|09:45
|Индекс доверия предпринимателей к экономике Франции
|Август 2023
|24.08.2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|24.08.2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июля по 05 августа
|24.08.2023
|16:30
|Предварительные данные по объемам заказов на товары длительного пользования в США
|Июль 2023
|25.08.2023
|09:00
|Изменение ВВП Германии
|II квартал 2023
|25.08.2023
|11:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Ifo
|Август 2023
|25.08.2023
|17:00
|Индекс доверия потребителей (Университет Мичигана)
|Август 2023
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18 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в пятницу составила 55914,187 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 552,407 млрд руб., или на...
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18 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6544 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5514 руб.
Минимальный курс евро составил 100,7225 руб., максимальный - 102,15 руб. Было заключено 9407... читать дальше
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18 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 339 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,7686 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,658 руб., максимальный - 12,852 руб. Была заключена 51191... читать дальше
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18 августа 2023 года 19:15
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3584,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,4766 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,61 руб., максимальный - 94,0025... читать дальше
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18 августа 2023 года 19:01
Великобритания попросила Россию отменить приостановку статей конвенции "Об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества", подписанной между странами в 1994 году, отметив, что документ... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:57
Российский фондовый рынок, открывшийся на позитиве, завершил пятницу уверенным ростом.
Индекс МосБиржи к 18:50 мск вырос на 1,71% и составил 3111,22 пункта.
Индекс РТС к 18:50 мск увеличился на 1,76% - до 1047,03 пункта.
Европейские рынки акций весь... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:49
Российские аграрии, которые сейчас ведут уборку выращенного урожая и готовят поля под будущий сев, сталкиваются с резким ростом цен на дизельное топливо. К тому же есть перебои с его поставками в ряд регионов, сообщили "Интерфаксу" источники на топливном и аграрном... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:38
Поставки российских продуктов нефтепереработки в Бразилию в августе могут подскочить на 25% относительно июля и достичь 235 тыс. баррелей в сутки, пишет издание Rio Times со ссылкой на оценки аналитической компании Kpler.
Таким образом, Россия станет крупнейшим... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:19
Объем выпуска предприятиями оборонно-промышленного комплекса (ОПК) новой гражданской продукции к 2030 году составит около 10 трлн рублей накопительным итогом, заявил руководитель Центра диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП "ВНИИ Центр" Денис Журенков... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:09
По итогам 1-го полугодия чистая прибыль "СИБУР Холдинга" по РСБУ составила 47,4 млрд рублей против 212,2 млрд рублей за тот же период 2022 года (в 4,5 раза меньше), говорится в отчетности компании.
Выручка снизилась не так значительно - на 7%, до 460 млрд... читать дальше
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18 августа 2023 года 18:00
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5304 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,4103 руб.
Минимальный курс доллара США составил 92,575 руб., максимальный - 93,9325 руб. Было... читать дальше
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18 августа 2023 года 17:50
Минприроды обновило список товаров и упаковки, отходы от использования которых обязаны утилизировать производители и импортеры, сообщает министерство.
"Обновление перечня связано с несколькими причинами, среди которых - расширение списка товаров или упаковки с похожими... читать дальше
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18 августа 2023 года 17:39
Акции проблемного китайского застройщика Country Garden Holdings будут исключены из расчета главного гонконгского индекса Hang Seng, говорится в сообщении индексного провайдера Hang Seng Indexes Co.
Вместо них в индикатор войдут бумаги фармкомпании Sinopharm Group... читать дальше
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18 августа 2023 года 17:26
"Дочка" Danone в РФ - АО "Данон Россия" - после передачи бизнеса Danone Росимуществу будет переименована в "Эйч энд Эн" (Health and Nutrition), сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с письмом компании своим партнерам. ООО "Данон трейд" получит название "Эйч энд Эн... читать дальше
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18 августа 2023 года 17:15
Cian Plc, холдинговая компания сервиса объявлений о недвижимости "Циан", во 2-м квартале 2023 года нарастила выручку на 40% - до 2,66 млрд рублей, говорится в ее финотчете.
Драйвером выручки стал рост доходов от основного бизнеса "Циан", которые в отчетном квартале... читать дальше
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18 августа 2023 года 17:15
В течение ближайшей недели с 21.08 по 27.08 ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Дата
Время
Публикация
Период
... читать дальше
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