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Главная  /  Все новости  /  Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
Минфин сформировал проект программы контроля за ростом госдолга в субъектах
Минфин сформировал проект новой программы защиты региональных бюджетов от роста закредитованности. Ее ключевая цель - снижение рисков избыточного накопления обязательств, связанных с инвестициями, следует из презентации министерства, пишут...
 
Как решить проблему дефицита валюты
Власти предложили решение проблемы дефицита валюты. Федеральному казначейству хотят разрешить проводить операции валютного свопа с юанем. Это следует из проекта постановления правительства, которое подготовил Минфин, пишут "Известия" со ссылкой на...
 
Руководители вузов оценили ситуацию с молодыми кадрами
Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили срез ожиданий о будущем российской науки. Они опросили руководство 577 вузов и академических институтов. Респонденты оценили ситуацию с научными кадрами на 3,47...
 
18 августа 2023 года 08:00

Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран

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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время Публикация Период
09:00 Объемы розничных продаж в Великобритании Июль 2023
09:45 Изменение потребительских цен во Франции Август 2023
12:00 Изменение потребительских цен в еврозоне Июль 2023
12:00 Объем строительства в еврозоне Июнь 2023
15:30 Цены производителей в Канаде Июль 2023

Это автоматическое сообщение.


Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
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НОВОСТИ
18 августа 2023 года 15:47
Американский производитель космических кораблей и ракет почти в 2 раза сократил годовой чистый убыток
Американский производитель космических кораблей, ракет и спутников - SpaceX - по итогам минувшего года сократил чистый убыток в 1,7 раза, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.

Чистый убыток в 2022 году составил $559 млн против...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:45
Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 18 августа составил 93,4047 руб.
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,4047 руб. По...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:38
Турецкий компания планирует наладить в Башкирии производство грузоподъемных кранов
Турецкая Ozfatihler Crane планирует создать в Уфе производство мостовых и консольных кранов , ведет поиск площадки для размещения завода, сообщила пресс-служба главы Башкирии.

Учредитель турецкой компании Мустафа Генч представил проект на совещании у главы республики...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 790,81 млн руб.
В понедельник, 21 августа, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 790,81 млн руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
КНР впервые обогнал Грецию по тоннажу грузовых судов
Китай впервые стал крупнейшим в мире государством-судовладельцем по валовому тоннажу судов (нелинейная мера общего внутреннего объема судна), обогнав Грецию, сообщает издание China Daily со ссылкой на исследование Clarksons Research.

Согласно данным экспертов, тоннаж...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:22
К концу года экономический эффект от применения ИИ в организациях РФ достигнет 400 млрд руб. - вице-премьер Чернышенко
Экономия только на операционных расходах организаций благодаря применению технологии искусственного интеллекта (ИИ) к концу текущего года достигнет 400 млрд руб., сообщил сегодня зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

"По оценке экспертов, к концу 2023 года...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:15
Средний курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 101,5505 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5505 руб.

Минимальный курс евро составил 100,7025 руб., максимальный - 102,665 руб. Было заключено 4342...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:08
Нефть дешевеет днем, завершает неделю в минусе
Нефтяные цены начали минусовать днем и завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая и опасений новых повышений процентной ставки Федрезерва.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 мск подешевели на $0,58 (0,69%) - до...    читать дальше
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18 августа 2023 года 15:06
Азиатские фондовые индикаторы в основном снизились по итогам торгов
По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал австралийский индикатор, практически не изменившийся по итогам торгов.

Негативом для азиатских рынков стала информация о том, что китайский застройщик China...    читать дальше
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18 августа 2023 года 14:59
"Селектел" завершил размещение бондов на 3 млрд рублей
Оператор сети дата-центров "Селектел" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.

Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше...    читать дальше
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18 августа 2023 года 14:57
Миллиард рублей превысил долг вертолетного оператора РВС перед ГТЛК
Общая задолженность авиакомпании "Русские вертолетные системы" (РВС) перед "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) превысила 1 млрд руб., сообщила "Интерфаксу" представитель ГТЛК.

Долг по просроченным лизинговым платежам составляет 360 млн руб., по...    читать дальше
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18 августа 2023 года 14:47
Международный совет по зерну повысил прогноз экспорта пшеницы из РФ в этом сельхозгоду
Международный совет по зерну (МСЗ) в августовском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн с 45,2 млн тонн месяцем ранее. В июле прогноз был повышен на 0,5 млн тонн.

Оценка экспорта...    читать дальше
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18 августа 2023 года 14:46
"Русал" 6 сентября проведет сбор заявок на бонды объемом от 350 млн дирхамов ОАЭ
МКПАО "ОК "Русал" планирует 6 сентября 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций объемом не менее 350 млн дирхамов ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,00% годовых,...    читать дальше
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18 августа 2023 года 14:45
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 14:30 мск 18 августа растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,11 пункта (0,592%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3077,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3085,33 (+0,86%) пункта,...    читать дальше
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