18 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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18 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Объемы розничных продаж в Великобритании
|Июль 2023
|09:45
|Изменение потребительских цен во Франции
|Август 2023
|12:00
|Изменение потребительских цен в еврозоне
|Июль 2023
|12:00
|Объем строительства в еврозоне
|Июнь 2023
|15:30
|Цены производителей в Канаде
|Июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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18 августа 2023 года 15:47
Американский производитель космических кораблей, ракет и спутников - SpaceX - по итогам минувшего года сократил чистый убыток в 1,7 раза, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на внутренние документы компании.
Чистый убыток в 2022 году составил $559 млн против... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 4303 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 93,4047 руб. По... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:38
Турецкая Ozfatihler Crane планирует создать в Уфе производство мостовых и консольных кранов , ведет поиск площадки для размещения завода, сообщила пресс-служба главы Башкирии.
Учредитель турецкой компании Мустафа Генч представил проект на совещании у главы республики... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 2 выпускам еврооблигаций на общую сумму $0 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 45 выпускам облигаций на общую сумму 2,59 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
В понедельник, 21 августа, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 790,81 млн руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:30
Китай впервые стал крупнейшим в мире государством-судовладельцем по валовому тоннажу судов (нелинейная мера общего внутреннего объема судна), обогнав Грецию, сообщает издание China Daily со ссылкой на исследование Clarksons Research.
Согласно данным экспертов, тоннаж... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:22
Экономия только на операционных расходах организаций благодаря применению технологии искусственного интеллекта (ИИ) к концу текущего года достигнет 400 млрд руб., сообщил сегодня зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
"По оценке экспертов, к концу 2023 года... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:15
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6456 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 101,5505 руб.
Минимальный курс евро составил 100,7025 руб., максимальный - 102,665 руб. Было заключено 4342... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:08
Нефтяные цены начали минусовать днем и завершают неделю снижением на фоне слабых статданных из Китая и опасений новых повышений процентной ставки Федрезерва.
Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:51 мск подешевели на $0,58 (0,69%) - до... читать дальше
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18 августа 2023 года 15:06
По итогам сегодняшних торгов фондовые рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снизились, исключением стал австралийский индикатор, практически не изменившийся по итогам торгов.
Негативом для азиатских рынков стала информация о том, что китайский застройщик China... читать дальше
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18 августа 2023 года 14:59
Оператор сети дата-центров "Селектел" полностью разместил выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей, говорится в сообщении компании.
Сбор заявок на выпуск прошел 15 августа. При открытии книги заявок ориентир ставки 1-го купона составлял не выше... читать дальше
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18 августа 2023 года 14:57
Общая задолженность авиакомпании "Русские вертолетные системы" (РВС) перед "Государственной транспортной лизинговой компанией" (ГТЛК) превысила 1 млрд руб., сообщила "Интерфаксу" представитель ГТЛК.
Долг по просроченным лизинговым платежам составляет 360 млн руб., по... читать дальше
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18 августа 2023 года 14:47
Международный совет по зерну (МСЗ) в августовском обзоре повысил прогноз экспорта пшеницы из России в этом сельхозгоду (июль 2023-июнь 2024 гг.) на 1,4 млн тонн, до 46,6 млн тонн с 45,2 млн тонн месяцем ранее. В июле прогноз был повышен на 0,5 млн тонн.
Оценка экспорта... читать дальше
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18 августа 2023 года 14:46
МКПАО "ОК "Русал" планирует 6 сентября 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 2-летних облигаций объемом не менее 350 млн дирхамов ОАЭ, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентир ставки 1-го купона - не выше 6,00% годовых,... читать дальше
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18 августа 2023 года 14:45
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,11 пункта (0,592%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3077,13 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3085,33 (+0,86%) пункта,... читать дальше
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