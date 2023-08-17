Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,835 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,55 руб., максимальный - 95,4625 руб. Было заключено 33642 сделки. Объем торгов составил 129670,17 млн руб., что на 35% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 93,7725 руб. за доллар США.

17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,835 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55361,780 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 82,865 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,2058 руб. Минимальный курс евро составил 100,635 руб., максимальный - 103,9625 руб. Было заключено 10114... Минимальный курс евро составил 100,635 руб., максимальный - 103,9625 руб. Было заключено 10114... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,835 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,55 руб., максимальный - 95,4625 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 92,55 руб., максимальный - 95,4625 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3477,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8025 руб. Минимальный курс юаня составил 12,622 руб., максимальный - 13,01 руб. Было... Минимальный курс юаня составил 12,622 руб., максимальный - 13,01 руб. Было... читать дальше

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Российский рынок акций завершил торги в плюсе благодаря растущей нефти. При этом укрепляющийся рубль стимулирует более активный рост индекса РТС. Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали... Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали... читать дальше

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Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией в первом полугодии этого года увеличился на 5%, сообщает Минсельхоз РФ по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Патрушева с вице-премьером Белоруссии Леонидом Зайцем и министром сельского хозяйства и продовольствия... читать дальше

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Американский производитель полупроводниковых компонентов Wolfspeed Inc. в четвертом финансовом квартале увеличил чистый убыток в 1,8 раза в годовом выражении, говорится в пресс-релизе. За последний квартал финансового года, завершившийся 25 июня, компания получила... За последний квартал финансового года, завершившийся 25 июня, компания получила... читать дальше

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Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг на фоне высокой загрузки перерабатывающих мощностей в США. "...Перерабатывающие мощности [в Штатах], согласно данным этой недели, загружены на 94,7%, и это второй по величине результат текущего года и... "...Перерабатывающие мощности [в Штатах], согласно данным этой недели, загружены на 94,7%, и это второй по величине результат текущего года и... читать дальше

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Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки инвесторов в модульные средства размещения, сообщается на официальном сайте Кремля. Поручение дано по итогам... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25989,999999999996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9407 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,5475 руб., максимальный - 95,5575... Минимальный курс доллара США составил 92,5475 руб., максимальный - 95,5575... читать дальше

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Повышение ключевой ставки ЦБ требует дополнительных средств для обслуживания льготных программ поддержки аграриев, Минсельхоз РФ надеется в ближайшее время найти решение для возобновления льготного кредитования, заявил директор департамента растениеводства, механизации,... читать дальше

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Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе церемонии открытия третьей линии Московских... читать дальше

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Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря обеспечить создание финансового инструмента, который позволит инвесторам получать регулярный доход, привязанный к объему выручки эмитента. При необходимости они также должны обеспечить... При необходимости они также должны обеспечить... читать дальше

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Фондовые индексы США не показывают единой динамики на торгах в четверг: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 поднимаются, тогда как Nasdaq Composite перешел к снижению. Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько... Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября 2023 года упростить процедуру редомициляции в российские специальные административные районы (САР) для случаев, когда "переезд" блокируется зарубежными юрисдикциями. Соответствующее поручение дано по итогам... Соответствующее поручение дано по итогам... читать дальше

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Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 сентября принять решения, обеспечивающие объявление амнистии в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к ним... читать дальше

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