.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8025 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
Валютный контроль в РФ ужесточать пока не будут
Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Пока решено ограничиться мониторингом действий экспортеров. Договоренность об этом достигнута на встрече президента Владимира...
 
Почему у микрофинансистов растут расходы на рекламу
В январе-июне микрофинансовых компаний (МФК) резко увеличили расходы на рекламу и маркетинг. В годовом сравнении показатель в целом по рынку вырос в 1,5 раза и достиг 10 млрд руб. В некоторых компаниях расходы на рекламу превысили 1,5 млрд руб.,...
 
Туробъединения просят снизить налоговую нагрузку на отрасль
Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция...
 
17 августа 2023 года 19:15

Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8025 руб.

 0  
17 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3477,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8025 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,622 руб., максимальный - 13,01 руб. Было заключено 98222 сделки. Объем торгов составил 192768,35 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 12,774 руб. за юань.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
17 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 17 августа выросла на 0,15% и составила 55361,780 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в четверг составила 55361,780 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 82,865 млрд руб., или на...
.
17 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 102,2058 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 30377 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 102,2058 руб.

Минимальный курс евро составил 100,635 руб., максимальный - 103,9625 руб. Было заключено 10114...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 93,835 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 24474 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,835 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,55 руб., максимальный - 95,4625 руб. Было...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 12,8025 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 3477,0000000000005 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,8025 руб.

Минимальный курс юаня составил 12,622 руб., максимальный - 13,01 руб. Было...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:57
Рынок российских акций вырос на 0,3-1,4%
Российский рынок акций завершил торги в плюсе благодаря растущей нефти. При этом укрепляющийся рубль стимулирует более активный рост индекса РТС.

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:37
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией в 1-м полугодии вырос на 5%
Товарооборот сельхозпродукции между Россией и Белоруссией в первом полугодии этого года увеличился на 5%, сообщает Минсельхоз РФ по итогам встречи главы ведомства Дмитрия Патрушева с вице-премьером Белоруссии Леонидом Зайцем и министром сельского хозяйства и продовольствия...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:26
Квартальный убытое Wolfspeed вырос почти в 2 раза
Американский производитель полупроводниковых компонентов Wolfspeed Inc. в четвертом финансовом квартале увеличил чистый убыток в 1,8 раза в годовом выражении, говорится в пресс-релизе.

За последний квартал финансового года, завершившийся 25 июня, компания получила...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:14
Нефтяные цены ускорили рост
Цены на нефть эталонных марок продолжают расти вечером в четверг на фоне высокой загрузки перерабатывающих мощностей в США.

"...Перерабатывающие мощности [в Штатах], согласно данным этой недели, загружены на 94,7%, и это второй по величине результат текущего года и...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:07
Путин поручил правительству обеспечить выделение не менее 11 млрд руб. на субсидирование модульных отелей
Президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить выделение в 2023 и 2024 годах не менее 11 млрд рублей на финансирование программы грантовой поддержки инвесторов в модульные средства размещения, сообщается на официальном сайте Кремля. Поручение дано по итогам...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 93,9407 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 25989,999999999996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 93,9407 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,5475 руб., максимальный - 95,5575...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:51
Повышение ставки ЦБ требует допсредств для обслуживания льготных программ поддержки аграриев - глава департамента Минсельхоза
Повышение ключевой ставки ЦБ требует дополнительных средств для обслуживания льготных программ поддержки аграриев, Минсельхоз РФ надеется в ближайшее время найти решение для возобновления льготного кредитования, заявил директор департамента растениеводства, механизации,...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:42
Проект ВСМ Москва-Петербург перешел от стадии обсуждения к возможности реализации - Путин
Проект высокоскоростной железнодорожной магистрали для пассажирского движения (ВСМ) от Москвы до Санкт-Петербурга перешел от стадии длительного обсуждения к возможности реализации, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг в ходе церемонии открытия третьей линии Московских...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:35
Правительство и ЦБ должны обеспечить создание фининструмента с привязкой доходности к выручке эмитента - поручение президента РФ
Президент Владимир Путин поручил правительству вместе с Банком России до 1 декабря обеспечить создание финансового инструмента, который позволит инвесторам получать регулярный доход, привязанный к объему выручки эмитента.

При необходимости они также должны обеспечить...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:29
Фондовая Америка начала торги без единой динамики
Фондовые индексы США не показывают единой динамики на торгах в четверг: Dow Jones Industrial Average и S&P 500 поднимаются, тогда как Nasdaq Composite перешел к снижению.

Надежды инвесторов на завершение цикла ужесточения денежно-кредитной политики в США несколько...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:21
Путин поручил правительству до 30 ноября ускорить процедуру перевода активов бизнеса в РФ из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 30 ноября 2023 года упростить процедуру редомициляции в российские специальные административные районы (САР) для случаев, когда "переезд" блокируется зарубежными юрисдикциями.

Соответствующее поручение дано по итогам...    читать дальше
.
17 августа 2023 года 17:12
Путин поручил правительству и ЦБ принять решение об амнистии по вынужденным валютным нарушениям
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 сентября принять решения, обеспечивающие объявление амнистии в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к ним...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.