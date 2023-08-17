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Главная  /  Все новости  /  ЦБ РФ установил курс евро с 18 августа в размере 102,181 руб.
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ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
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Устанавливать нормативы продажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала пока не будут. Пока решено ограничиться мониторингом действий экспортеров. Договоренность об этом достигнута на встрече президента Владимира...
 
Почему у микрофинансистов растут расходы на рекламу
В январе-июне микрофинансовых компаний (МФК) резко увеличили расходы на рекламу и маркетинг. В годовом сравнении показатель в целом по рынку вырос в 1,5 раза и достиг 10 млрд руб. В некоторых компаниях расходы на рекламу превысили 1,5 млрд руб.,...
 
Туробъединения просят снизить налоговую нагрузку на отрасль
Основные туристические деловые объединения выступили с инициативой снизить налоговую нагрузку на отрасль. Речь идет о пяти налогах: НДС, налогах на имущество и на прибыль, страховых взносах и ставке для пользователей упрощенки. Общая позиция...
 
17 августа 2023 года 16:32

ЦБ РФ установил курс евро с 18 августа в размере 102,181 руб.

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17 августа. FINMARKET.RU - Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 102,181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 347,81 коп.

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Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  ЦБ,  Евро

 
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НОВОСТИ
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Путин поручил правительству и ЦБ принять решение об амнистии по вынужденным валютным нарушениям
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России до 1 сентября принять решения, обеспечивающие объявление амнистии в отношении резидентов, не выполнивших требований валютного законодательства РФ в период действия моратория на применение к ним...    читать дальше
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17 августа 2023 года 17:06
Текущая ДКП создает условия для сбалансированного роста кредитования - ЦБ
Текущая денежно-кредитная политика (ДКП) обеспечивает условия для сбалансированного роста кредитования, не несущего рисков для ценовой стабильности, считает ЦБ РФ.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика, в том числе последнее решение о повышении ключевой...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:59
Президент РФ поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить формирование национальных рейтингов вузов и профессиональных образовательных организаций.

Согласно поручениям главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума, указанные рейтинги...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:51
ВВП Белоруссии в январе-июле вырос на 2,9%
Объем ВВП Белоруссии в январе-июле 2023 года составил 117,2 млрд белорусских рублей, что в сопоставимых ценах на 2,9% больше, чем в январе-июле прошлого года, сообщил Национальный статистический комитет (Белстат).

В первом полугодии экономика страны выросла на 2%, по...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:50
ВТБ разместил 82,8% выпуска однодневных бондов серии КС-4-526 на 124,3 млрд рублей
7 августа. FINMARKET.RU – ВТБ разместил 17 августа однодневные биржевые облигации серии КС-4-526 на 124 млрд 252,6 млн рублей по номиналу при заявленном объеме 150 млрд рублей, следует из материалов "Московской биржи", на которой прошло размещение.

Таким образом, банк...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:42
De Beers разрешит клиентам отложить закупку части положенных им объемов до начала 2024 года
Алмазодобывающая De Beers разрешит своим сайтхолдерам отложить закупку до половины причитающихся им объемов алмазного сырья на начало 2024 года на фоне вялого потребительского спроса и высоких запасов в midstream, пишет отраслевое агентство Rapaport со ссылкой на участников...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:36
Учетные цены Банка России на драгметаллы с 18 августа
ЦБ РФ с 18 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5739,26 (-180,04) руб./грамм; на серебро - 68,4 (-1,28) руб./грамм; на платину - 2673,42 (-93,7) руб./грамм; на палладий - 3671,05 (-202,91) руб./грамм.

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17 августа 2023 года 16:35
Сбербанк повысит ставки по ипотеке и потребительским кредитам
Сбербанк повысит ставки по ипотеке и потребительским кредитам.

Ставки по базовым ипотечным программам на вторичное жилье и новостройки с 22 августа будут повышены на 2 процентных пункта (п.п.) в связи с подъемом ключевой ставки ЦБ РФ, сообщили журналистам в пресс-службе...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:32
ЦБ РФ установил курс евро с 18 августа в размере 102,181 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 102,181 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 347,81 коп.

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17 августа 2023 года 16:32
ЦБ РФ установил курс доллара США с 18 августа в размере 93,746 руб.
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 августа, составляет 93,746 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 295,85 коп.

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17 августа 2023 года 16:27
"Энергоника" завершила размещение облигаций на 300 млн рублей
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Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых и установлена до погашения, купоны квартальные.

По выпуску будет...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:27
"Победа" планирует запустить с 31 октября рейсы в Дубай из Владикавказа
Авиакомпания "Победа" планирует запустить с 31 октября рейсы в Дубай (ОАЭ) из Владикавказа, сообщила представитель компании журналистам. Полеты по этому маршруту будут выполняться два раза в неделю.

"Это новое направление для авиакомпании. Сейчас "Победа" выполняет...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:19
Количество заявок на пособие по безработице в США снизилось на 11 тыс.
Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 11 тыс., до 239 тыс. человек с пересмотренных 250 тыс. неделей ранее, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали снижения...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:15
Рынок акций Московской биржи по состоянию на 16:00 мск 17 августа растет
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 10,32 пункта (0,338%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3059,78 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3075,86 (+0,87%) пункта,...    читать дальше
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17 августа 2023 года 16:11
В 1-м полугодии группа "Черкизово" увеличила расходы на рекламу на 43%
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17 августа 2023 года 16:04
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Международные резервы России на 11 августа составили $585,8 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 4 августа международные резервы равнялись $586,6 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $0,8 млрд, или на 0,1%. Как говорится в сообщении ЦБ, резервы...    читать дальше
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