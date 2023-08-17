17 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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17 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Индекс потребительского доверия к экономике Великобритании компании GfK
|Август 2023
|12:00
|Внешнеторговый баланс еврозоны
|Июнь 2023
|12:00
|Пересмотренная предварительная оценка ВВП еврозоны
|II квартал 2023
|15:30
|Заявки на пособие по безработице в США
|С 06 по 12 августа
|15:30
|Индекс деловой активности Филадельфии
|Август 2023
|15:30
|Число получающих пособие по безработице в США
|С 30 июля по 05 августа
|17:00
|Индекс опережающих экономических показателей США
|Июль 2023
Это автоматическое сообщение.
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17 августа 2023 года 12:09
Сбербанк повысил ставки по вкладам, говорится в сообщении кредитной организации.
Максимальная ставка теперь составляет 12% годовых (ранее - 10%). Она доступна клиентам, которые открывают вклады линейки "Лучший процент" на три года и увеличивают баланс срочных рублевых... читать дальше
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17 августа 2023 года 12:00
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 2746 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 12,9021 руб.
Минимальный курс юаня составил 12,75 руб., максимальный - 13,003 руб. Было заключено 7787... читать дальше
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17 августа 2023 года 11:39
Норвежский центробанк повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) - до 4% годовых. Решение ЦБ совпало с прогнозом экспертов, опрошенных Trading Economics. Уровень ставки обновил максимум с 2008 года.
Ставка, с большой вероятностью, будет увеличена... читать дальше
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17 августа 2023 года 11:17
Россия будет продвигать отечественные видеоигры на иностранные рынки, сообщает сайт Кремля.
"Правительству Российской Федерации подготовить совместно с акционерным обществом "Российский экспортный центр", автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:54
В 1-м полугодии скорректированная EBITDA En+ Group упала на 56% к данным годичной давности, до $1,046 млрд, сообщила компания.
Падение вызвано результатами металлургического сегмента ("Русал"). Скорректированная EBITDA энергетического сегмента в 1-м полугодии 2023 г... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:46
Более 79 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) зарегистрировано в отношении жилой и нежилой недвижимости в Москве в январе-июле, сообщили в пресс-службе столичного Росреестра.
"По итогам первых семи месяцев мы зафиксировали два максимальных показателя. Это общий объем... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:36
По итогам 1-го финквартала крупнейший мировой производитель персональных компьютеров - Lenovo Group Ltd. - резко сократил чистую прибыль и выручку из-за слабых показателей в сегменте электронных устройств и инфраструктурных решений.
Как говорится в пресс-релизе Lenovo,... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:27
По состоянию на 10:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 5,65 пункта (0,185%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3055,11 пункта.
По состоянию на 10:30 мск индекс РТС повысился на 2,15 пункта (0,212%) по сравнению с закрытием предыдущего... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:25
За 6 месяцев года в столице выдали около 15,6 тыс. кредитов по программе "Семейная ипотека" общим объемом более 134 млрд рублей, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
"В январе - июне 2023 года в... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:04
Сегодняшние торги российский рынок акций начал в мажоре, несмотря на негативный внешний фон.
Европейские рынки акций вчера преимущественно снизились.
Рынок акций США завершил торги в миноре на статданных и протоколе Федрезерва.
Сегодня фондовые... читать дальше
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17 августа 2023 года 10:03
По состоянию на 10:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 86,3/99,21 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 439 коп., Cредний курс продажи упал...
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17 августа 2023 года 09:58
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству РФ и правительству Москвы рассмотреть вопрос о создании на территории столицы особой экономической зоны в сфере киноиндустрии (Московского международного кинокластера). Перечень поручений президента опубликован на сайте... читать дальше
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17 августа 2023 года 09:52
Сегодня утром курс доллара слабо меняется к основным мировым валютам, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания Федрезерва и статданные из Австралии.
Рассчитываемый ICE индекс, показывающий динамику доллара относительно шести основных... читать дальше
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17 августа 2023 года 09:42
Сальдо операций Банка России с банковским сектором по предоставлению и абсорбированию рублевой ликвидности со сроками исполнения, приходящимися на 17 августа по данным на начало операционного дня снизилось до 993,9 млрд руб.
На начало предыдущего операционного дня...
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17 августа 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 17 августа составили по Российской Федерации 3768,7 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3513,1 млрд руб.
На... читать дальше
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17 августа 2023 года 09:21
Сегодня фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в ходе торгов, инвесторы оценивают опубликованный накануне протокол июльского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США и обнародованные сегодня данные о японской внешней торговле.
Протокол... читать дальше
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