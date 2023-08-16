Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 96,2824 руб.

Минимальный курс доллара США составил 94,29 руб., максимальный - 97,535 руб. Было заключено 29373 сделки. Объем торгов составил 125479,36 млн руб., что на 30% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 94,665 руб. за доллар США.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,2824 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 55278,915 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 1295,793 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 10144 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,2824 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,29 руб., максимальный - 97,535 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 94,29 руб., максимальный - 97,535 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 11741 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,2435 руб. Минимальный курс евро составил 102,9525 руб., максимальный - 106,4975 руб. Было заключено 11712... Минимальный курс евро составил 102,9525 руб., максимальный - 106,4975 руб. Было заключено 11712... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 1666 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,1502 руб. Минимальный курс юаня составил 12,865 руб., максимальный - 13,323 руб. Было заключено 71066... Минимальный курс юаня составил 12,865 руб., максимальный - 13,323 руб. Было заключено 71066... читать дальше

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Цены на плодоовощную продукцию за период с 8 по 14 августа снизились в среднем на 2,4%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 1 по 7 августа снижение цен составило 1,9%. Лук репчатый подешевел на 7,6%, картофель - на 7,0%, морковь - на 6,1%,... Лук репчатый подешевел на 7,6%, картофель - на 7,0%, морковь - на 6,1%,... читать дальше

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Цены производителей промышленных товаров в РФ в июле 2023 года выросли на 1,4% относительно предыдущего месяца, когда цены не изменились, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В годовом выражении цены промпроизводителей в июле выросли на... В годовом выражении цены промпроизводителей в июле выросли на... читать дальше

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Потребительские цены на бензин в РФ за период с 8 по 14 августа 2023 г. повысились на 0,5%, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За период с 1 по 7 августа бензин подорожал на 0,6%. Стоимость литра бензина в среднем по стране на 14 августа выросла на 29... Стоимость литра бензина в среднем по стране на 14 августа выросла на 29... читать дальше

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За период с 8 по 14 августа 2023 года потребительские цены повысились на %, сообщила Федеральная служба госстатистики (Росстат). За неделю с 1 по 7 августа потребительские цены выросли на 0,01%. С начала августа цены выросли на 0,11%, с начала года - на... С начала августа цены выросли на 0,11%, с начала года - на... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги незначительными разнонаправленными изменениями индексов, завершил среду падением индекса МосБиржи и повышением индекса РТС. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,11% и составил 3049,46 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск упал на 2,11% и составил 3049,46 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск... Индекс РТС к 18:50 мск... читать дальше

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Росбанк в 1-м полугодии получил чистую прибыль по МСФО в размере 18,8 млрд рублей, согласно отчетности, размещенной на сайте кредитной организации. Чистая прибыль банка во 2-м квартале составила 10,1 млрд рублей. Чистые процентные доходы Росбанка в январе-июне составили... Чистые процентные доходы Росбанка в январе-июне составили... читать дальше

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Coinbase Financial Markets, дочерняя компания американской Coinbase Global, получила одобрение Национальной фьючерсной ассоциации (National Futures Association, NFA) на организацию торгов фьючерсами на криптоактивы в США, говорится в сообщении Coinbase Global. Таким... Таким... читать дальше

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По итогам 1-го полугодия т.г. чистая прибыль группы "Росгосстрах" по МСФО составила 2,117 млрд рублей, следует из отчетности страховщика. Чистая прибыль за аналогичный период прошлого года составляла 2,095 млрд рублей. Активы компании на конец 1-го полугодия составили... Активы компании на конец 1-го полугодия составили... читать дальше

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Рыбаки РФ в этом году могут выловить до 600 тыс. тонн тихоокеанских лососей, что станет вторым результатом после рекордного 2018 года, когда улов этой ценной рыбы составил 676 тыс. тонн, сообщил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков на совещании, которое в среду провел... читать дальше

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Дефицит кадров в IT-отрасли в РФ Минцифры России оценивает в 500-700 тыс. человек, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев. "Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы... "Дефицит разработчиков мы оцениваем примерно в 500-700 тыс. человек, которые нам нужны для того, чтобы... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 8559 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 96,5397 руб. Минимальный курс доллара США составил 94,0025 руб., максимальный - 97,655 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 94,0025 руб., максимальный - 97,655 руб. Было... читать дальше

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Цены на нефть вновь начали снижаться вечером, несмотря на данные о резком падении запасов в США на прошлой неделе. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подешевели на $0,21 (0,25%) - до $84,68 за баррель. Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:38 мск подешевели на $0,21 (0,25%) - до $84,68 за баррель. Котировки... Котировки... читать дальше

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