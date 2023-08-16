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Главная / Все новости / Запасы нефти в США упали за период с 4 августа по 11 августа на 5960 тыс. баррелей, бензина - упали на 262 тыс. баррелей
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16 августа 2023 года 17:31
Запасы нефти в США упали за период с 4 августа по 11 августа на 5960 тыс. баррелей, бензина - упали на 262 тыс. баррелей
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16 августа. FINMARKET.RU - Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе упали на 5960 тыс. баррелей - до 439,662 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики США. Товарные запасы бензина сократились на 262 тыс. баррелей и составили 216,158 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 296 тыс. баррелей, достигнув 115,743 млн баррелей. Эксперты ожидали уменьшения запасов нефти на 2500 тыс. баррелей, снижения запасов бензина на 1100 тыс. баррелей и снижения запасов дистиллятов на 500 тыс. баррелей. Это автоматическое сообщение.
Опубликовано /Финмаркет/
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