Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2436 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,119 руб., максимальный - 13,317 руб. Было заключено 5306 сделок. Объем торгов составил 12968,89 млн руб., что на 10% ниже среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,242 руб. за юань.

16 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 285 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2436 руб.

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В июле число домов, строительство которых было начато в США выросло на 3,9% относительно предыдущего месяца и составило 1,452 млн в пересчете на годовые темпы, говорится в сообщении министерства торговли страны. В июне, согласно пересмотренным данным, количество... В июне, согласно пересмотренным данным, количество... читать дальше

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ЦБ РФ с 17 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5919,3 (-43,58) руб./грамм; на серебро - 69,68 (-1,5) руб./грамм; на платину - 2767,12 (-58,1) руб./грамм; на палладий - 3873,96 (-119,57) руб./грамм. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 96,7045 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 71,72 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 17 августа, составляет 105,6591 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 91,45 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Китайский интернет-ритейлер JD.com Inc. увеличил чистую прибыль во 2-м квартале 2023 года в 1,5 раза, выручку - на 7,6%. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 6,6 млрд юаней ($906 млн) по сравнению с 4,4 млрд юаней за... Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 6,6 млрд юаней ($906 млн) по сравнению с 4,4 млрд юаней за... читать дальше

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 5923 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 96,7045 руб. По... читать дальше

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Во 2-м квартале выручка HeadHunter выросла на 78% - до 7 млрд рублей, говорится в финансовом отчете компании. На РФ пришлось 6,5 млрд рублей выручки. Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность... Скорректированная EBITDA компании в отчетном периоде увеличилась в 2,5 раза - до 4,13 млрд рублей. Рентабельность... читать дальше

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Нефтяные цены днем встали повышаться перед публикацией официальных данных о запасах в США. Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 мск составляла $85,06 за баррель, что на $0,17 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей... Стоимость октябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:15 мск составляла $85,06 за баррель, что на $0,17 (0,2%) выше цены на закрытие предыдущей... читать дальше

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В четверг, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 33 выпускам облигаций на общую сумму 4,1 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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В четверг, 17 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $0 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В четверг, 17 августа, ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 4,81 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности АО "Группа компаний "Медси" до уровня ruAA-, прогноз по рейтингу - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным... Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA+ со стабильным... читать дальше

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"Автодор" полностью разместила 3-летние облигации серии БО-005P-03 объемом 25 млрд 237,5 млн рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,17% годовых, по займу предусмотрены квартальные... Сбор заявок на выпуск прошел 11 августа. Ставка 1-го купона установлена на уровне 12,17% годовых, по займу предусмотрены квартальные... читать дальше

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По итогам торгов в среду рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона снизились. Давление на фондовые рынки оказывают опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие... Давление на фондовые рынки оказывают опасения дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, а также сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие... читать дальше

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Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило АФК "Система" кредитный рейтинг на уровне AA-(RU), прогноз - стабильный, сообщается в пресс-релизе агентства. Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению АКРА, высокой оценкой качества финансовых... Кредитный рейтинг компании обусловлен, по мнению АКРА, высокой оценкой качества финансовых... читать дальше

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 7480 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 105,7349 руб. Минимальный курс евро составил 104,5025 руб., максимальный - 106,46 руб. Было заключено 4387... Минимальный курс евро составил 104,5025 руб., максимальный - 106,46 руб. Было заключено 4387... читать дальше

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