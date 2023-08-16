Остатки средств кредитных организаций в Банке России снизились до 3691,1 млрд руб., на депозитных счетах выросли до 2536,71 млрд руб.

16 августа. FINMARKET.RU - Пресс-служба Банка России сообщает, чтосредств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 3691,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3369,7 млрд руб.

На начало предыдущего операционного дня остатки средств кредитных организаций на корсчетах в Банке России по РФ составляли 11343,3 млрд руб., в том числе по Московскому региону 11040,2 млрд руб.

Остатки денежных средств кредитных организаций на депозитных счетах в Банке России на 16 августа составили 2536,71 млрд руб. против 2351,88726 млрд руб. на предыдущий рабочий день.

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