16 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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16 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|08:05
|Объем спроса нерезидентов на американские активы
|Июнь 2023
|09:00
|Изменение оптовых цен в Германии
|Июль 2023
|09:00
|Изменение потребительских цен в Великобритании
|Июль 2023
|12:00
|Промышленное производство в еврозоне
|Июнь 2023
|15:15
|Новостройки в Канаде
|Июль 2023
|15:30
|Новостройки и разрешения на строительство в США
|Июль 2023
|15:30
|Оптовые продажи в Канаде
|Июнь 2023
|16:15
|Промышленное производство в США
|Июль 2023
|17:30
|Данные Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране
|С 05 по 11 августа
Это автоматическое сообщение.
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16 августа 2023 года 09:26
Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 3691,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3369,7 млрд руб.
На... читать дальше
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16 августа 2023 года 09:23
Доллар США незначительно снижается к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду.
Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США за июль, опубликованные во вторник, подтвердили сохранение устойчивости американской экономики в условиях ужесточения... читать дальше
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16 августа 2023 года 09:06
Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:55
Профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении.
По... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:46
Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе.
Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:40
Инфляция в США замедляется, но все еще остается слишком высокой, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:33
Минцифры РФ предлагает обеспечить недискриминационный доступ телеком-операторов к инфраструктуре смежных отраслей (например, опорам, столбам, канализации) для размещения оборудования связи в рамках проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог,... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 522,2 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения на... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 августа 2023 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 37,33 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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16 августа 2023 года 08:27
Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц.
Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:20
Доллар США начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 руб. (-69,5 коп. к уровню предыдущего закрытия).
Через час торов доллар продолжает дешеветь, хотя и замедлил снижение. Евро также понижается. Рубль... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:14
Активность частных инвесторов на "Московской бирже" 14 августа достигла абсолютного рекорда, говорится в сообщении торговой площадки. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек - максимальное значение за всю историю биржевых торгов.
Объем торгов на... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:07
Рынки акций Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне слабых статданных из Китая, спровоцировавших общее падение аппетита к риску.
Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные во вторник, показали замедление темпов... читать дальше
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16 августа 2023 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 97,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,62 руб.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По...
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16 августа 2023 года 08:00
Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
Время
Публикация
Период
08:05
Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше
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