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Пресс-служба Банка России сообщает, что остатки средств кредитных организаций на корреспондентских счетах в Банке России на начало операционного дня 16 августа составили по Российской Федерации 3691,1 млрд руб., в том числе по Московскому региону 3369,7 млрд руб. На... На... читать дальше

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Доллар США незначительно снижается к евро, иене и фунту стерлингов на торгах в среду. Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США за июль, опубликованные во вторник, подтвердили сохранение устойчивости американской экономики в условиях ужесточения... Более сильные, чем ожидалось, данные о розничных продажах в США за июль, опубликованные во вторник, подтвердили сохранение устойчивости американской экономики в условиях ужесточения... читать дальше

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Рынки акций Азиатско-Тихоокеанского региона падают в среду вслед за Уолл-стрит на фоне усиливающихся опасений дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой. Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со... Сигналы ослабления китайской экономики и отсутствие ощутимых мер поддержки со... читать дальше

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Профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили "Интерфаксу" три источника, участвующих в обсуждении. По... По... читать дальше

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Цены на нефть продолжают снижаться, несмотря на данные Американского института нефти (API) о резком снижении запасов сырья на прошлой неделе. Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в... Запасы нефти в Штатах за неделю, завершившуюся 11 августа, упали на 6,195 млн баррелей, говорится в отчете API, опубликованном в... читать дальше

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Инфляция в США замедляется, но все еще остается слишком высокой, заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари. "Вопрос, который меня волнует, заключается в том, достаточно ли мы сделали, чтобы вернуть инфляцию к целевому показателю Федеральной... читать дальше

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Минцифры РФ предлагает обеспечить недискриминационный доступ телеком-операторов к инфраструктуре смежных отраслей (например, опорам, столбам, канализации) для размещения оборудования связи в рамках проектов строительства и модернизации автомобильных и железных дорог,... читать дальше

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Сегодня ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 522,2 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения на... Размер погашения на... читать дальше

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 37,33 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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Американские фондовые индексы упали по итогам торгов во вторник, S&P 500 завершил сессию на минимуме за месяц. Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США... Давление на рынок оказали слабые статданные из Китая, спровоцировавшее общее ухудшение аппетита к риску. В то же время отчет о динамике розничных продаж в США... читать дальше

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Доллар США начал торги на "Московской бирже" снижением. По итогам первой минуты торгов курс доллара США составил 96,395 руб. (-69,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Через час торов доллар продолжает дешеветь, хотя и замедлил снижение. Евро также понижается. Рубль... Через час торов доллар продолжает дешеветь, хотя и замедлил снижение. Евро также понижается. Рубль... читать дальше

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Активность частных инвесторов на "Московской бирже" 14 августа достигла абсолютного рекорда, говорится в сообщении торговой площадки. В этот день сделки на бирже совершали более 1,5 млн человек - максимальное значение за всю историю биржевых торгов. Объем торгов на... Объем торгов на... читать дальше

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Рынки акций Западной Европы снизились по итогам торгов во вторник на фоне слабых статданных из Китая, спровоцировавших общее падение аппетита к риску. Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные во вторник, показали замедление темпов... Данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР, опубликованные во вторник, показали замедление темпов... читать дальше

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 97,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 3,62 руб. Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По... Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По...

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Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей Время Время Публикация Публикация Период Период 08:05 08:05 Объем спроса нерезидентов на американские... Объем спроса нерезидентов на американские... читать дальше

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