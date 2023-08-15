Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,04 руб., максимальный - 99,17 руб. Было заключено 9954 сделки. Объем торгов составил 60804,68 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,9175 руб. за доллар США.

15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,3956 руб.

.

Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56574,708 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 936,643 млрд руб., или на...

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,2968 руб. Минимальный курс доллара США составил 92,6 руб., максимальный - 99,1975 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 92,6 руб., максимальный - 99,1975 руб. Было... читать дальше

.

Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3168 руб. Минимальный курс юаня составил 13,029 руб., максимальный - 13,555 руб. Было заключено 92316... Минимальный курс юаня составил 13,029 руб., максимальный - 13,555 руб. Было заключено 92316... читать дальше

.

Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,4176 руб. Минимальный курс евро составил 103,75 руб., максимальный - 108,54 руб. Было заключено 11345... Минимальный курс евро составил 103,75 руб., максимальный - 108,54 руб. Было заключено 11345... читать дальше

.

Рынок акций РФ завершил торги завершил торги разнонаправленно после высокой волатильности в начале дня, вызванной сильными скачками курса рубля после объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном... читать дальше

.

Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке. "Ну, и, конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того,... "Ну, и, конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того,... читать дальше

.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США запросила у некоторых инвесткомпаний документы, касающиеся продвижения ими ESG-инвестиций, пишет газета Financial Times. Регулятор еще в 2021 году создал подразделение для отслеживания нарушений в ESG-раскрытии, и если в... Регулятор еще в 2021 году создал подразделение для отслеживания нарушений в ESG-раскрытии, и если в... читать дальше

.

Управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) могут самостоятельно принимать решение по вопросу отнесения квазироссийских ценных бумаг к числу заблокированных активов, следует из информационного письма Банка России управляющим компаниям и Национальной ассоциации... читать дальше

.

Цены на нефть усилили падение на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США. Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сегодня сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на... Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сегодня сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на... читать дальше

.

Оператор сети дата-центров "Селектел" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, говорится в сообщении компании. Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,74% годовых. По выпуску... Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,74% годовых. По выпуску... читать дальше

.

Американский производитель электромобилей Fisker подписал соглашение с Tesla об открытии доступа для своих машин к ее сети станций быстрой зарядки Supercharger, говорится в пресс-релизе Fisker. Соглашение распространяется на все существующие и еще не выпущенные электромобили... читать дальше

.

ООО "Агентство судебного взыскания" 18 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов. Ставка квартальных купонов установлена... Ставка квартальных купонов установлена... читать дальше

.

ГК "Автодор" завершила размещение 24-летних облигаций серии 004Р-05 объемом 4,6 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3% годовых. Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3% годовых. Банк России зарегистрировал эмиссию под... Банк России зарегистрировал эмиссию под... читать дальше

.

Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,3956 руб. Минимальный курс доллара США составил 95,04 руб., максимальный - 99,17 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 95,04 руб., максимальный - 99,17 руб. Было... читать дальше

.

Сахарные заводы РФ к 15 августа нарастили производство в 1,9 раза - до 147,2 тыс. тонн сахара против 76,7 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Союзроссахар. Переработку свеклы ведут 14 заводов в Краснодарском крае и по одному - в Ставропольском крае и в... Переработку свеклы ведут 14 заводов в Краснодарском крае и по одному - в Ставропольском крае и в... читать дальше

.

Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11... читать дальше

.