.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3956 руб.
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в России в июле составила 0,63%
Рост потребительских цен в июле составил 0,63% после повышения на 0,37% в июне, сообщил Росстат. Годовая инфляция при этом ускорилась до 4,3% после 3,25% месяцем ранее. Аналитики ожидали рост цен в июле на уровне 0,7%
 
Банк России повысил ключевую ставку до 12% годовых
Совет директоров Банка России на внеочередном заседании принял решение повысить ключевую ставку на 350 б.п., до 12% годовых. Данное решение принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности. "Инфляционное давление продолжает усиливаться....
 
В ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит повышаться- ЦБ РФ
В июле эффект переноса ослабления рубля в потребительские цены стал значительно более заметным, говорится в комментарии Банка России. Наиболее сильно этот эффект проявлялся в категориях с высокой долей импорта: фруктах, технике и электронике,...
 
Медиарейтинг банков за июль 2023 года
В июле 2023 года ведущие игроки банковского сектора - Сбербанк и ВТБ - сохранили свои позиции в ТОПе рейтинга медиаприсутствия СКАНа. Третье место занял Россельхозбанк, в пятерку лидеров также вошли "Тинькофф Банк", ФК "Открытие" и...
 
15 августа 2023 года 18:00

Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3956 руб.

 0  
15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,3956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,04 руб., максимальный - 99,17 руб. Было заключено 9954 сделки. Объем торгов составил 60804,68 млн руб., что на 55% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98,9175 руб. за доллар США.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
НОВОСТИ
15 августа 2023 года 20:20
Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 15 августа снизилась на 1,63% и составила 56574,708 млрд руб.
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 56574,708 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 936,643 млрд руб., или на...
.
15 августа 2023 года 19:15
Средний курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 97,2968 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 31673 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,2968 руб.

Минимальный курс доллара США составил 92,6 руб., максимальный - 99,1975 руб. Было...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 19:15
Средний курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 13,3168 руб.
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 4705 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,3168 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,029 руб., максимальный - 13,555 руб. Было заключено 92316...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 19:15
Средний курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов составил 106,4176 руб.
Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35128 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 106,4176 руб.

Минимальный курс евро составил 103,75 руб., максимальный - 108,54 руб. Было заключено 11345...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:58
Индекс МосБиржи снизился на 0,5%, индекс РТС увеличился на 0,1%
Рынок акций РФ завершил торги завершил торги разнонаправленно после высокой волатильности в начале дня, вызванной сильными скачками курса рубля после объявления Банком России решения о повышении ключевой ставки на 350 базисных пунктов (до 12% годовых) на внеочередном...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:50
В Москве за последние годы сформирован новый транспортный каркас
Новый транспортный каркас сформирован в столице за последние годы, сообщил кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин во время встречи со сторонниками и доверенными лицами в общественном штабе на Покровке.

"Ну, и, конечно, необходимо развивать всю инфраструктуру для того,...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:43
Комиссия по ценным бумагам США проверяет инвесткомпании на предмет нарушений в сфере ESG-инвестиций
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США запросила у некоторых инвесткомпаний документы, касающиеся продвижения ими ESG-инвестиций, пишет газета Financial Times.

Регулятор еще в 2021 году создал подразделение для отслеживания нарушений в ESG-раскрытии, и если в...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:32
Банк России разрешил УК ПИФов не относить квазироссийские бумаги к заблокированным активам
Управляющие компании паевых инвестиционных фондов (ПИФ) могут самостоятельно принимать решение по вопросу отнесения квазироссийских ценных бумаг к числу заблокированных активов, следует из информационного письма Банка России управляющим компаниям и Национальной ассоциации...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:18
Нефтяные цены ускорили снижение
Цены на нефть усилили падение на фоне слабых статданных из Китая и сильных - из США.

Государственное статистическое управление (ГСУ) КНР сегодня сообщило, что промпроизводство в Китае в июле увеличилось на 3,7% по сравнению с тем же месяцем прошлого года после роста на...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:13
"Селектел" установил ставку 1-го купона бондов на 3 млрд рублей на уровне 13,3%
Оператор сети дата-центров "Селектел" установил ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, говорится в сообщении компании.

Ставке соответствует доходность к погашению в размере 13,74% годовых. По выпуску...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:09
Tesla открывает доступ к своей сети быстрой зарядки электромобилям Fisker
Американский производитель электромобилей Fisker подписал соглашение с Tesla об открытии доступа для своих машин к ее сети станций быстрой зарядки Supercharger, говорится в пресс-релизе Fisker. Соглашение распространяется на все существующие и еще не выпущенные электромобили...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:07
"Агентство судебного взыскания" 18 августа начнет размещение дебютных облигаций на 200 млн рублей
ООО "Агентство судебного взыскания" 18 августа начнет размещение выпуска 3-летних облигаций серии БО-01-001P объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании.

Выпуск будет предназначен для квалифицированных инвесторов.

Ставка квартальных купонов установлена...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:06
ГК "Автодор" завершила размещение облигаций объемом 4,6 млрд рублей
ГК "Автодор" завершила размещение 24-летних облигаций серии 004Р-05 объемом 4,6 млрд рублей, говорится в сообщении госкорпорации.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена в размере 3% годовых.

Банк России зарегистрировал эмиссию под...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 18:00
Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 97,3956 руб.
Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 35363 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 97,3956 руб.

Минимальный курс доллара США составил 95,04 руб., максимальный - 99,17 руб. Было...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 17:59
Производство сахара в России к 15 августа выросло почти в 2 раза
Сахарные заводы РФ к 15 августа нарастили производство в 1,9 раза - до 147,2 тыс. тонн сахара против 76,7 тыс. тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Союзроссахар.

Переработку свеклы ведут 14 заводов в Краснодарском крае и по одному - в Ставропольском крае и в...    читать дальше
.
15 августа 2023 года 17:51
Совет директоров "Татнефти" рекомендовал дивиденды за 1-е полугодие в размере 27,54 руб. на акцию
Совет директоров "Татнефти" на заочном заседании рекомендовал акционерам утвердить на внеочередном собрании дивиденды за первое полугодие 2023 года в размере 27,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Реестр лиц, имеющих право на получение дивидендов, закрывается 11...    читать дальше
.
Страница 1 из 19
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.