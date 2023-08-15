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Главная  /  Все новости  /  Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 15 августа составил 97,4217 руб.
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15 августа 2023 года 15:45

Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 15:30 мск 15 августа составил 97,4217 руб.

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15 августа. FINMARKET.RU - На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 30424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,4217 руб. По сравнению с уровнем, сформировавшимся к этому времени накануне, средневзвешенный курс доллара США упал на 36182 пункта.

С 25 апреля 2022 г. Банк России устанавливает официальный курс доллара США к российскому рублю на основе данных Московской Биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным до 15:30 мск дня торгов.

Источник данных - Московская биржа.

Это автоматическое сообщение.

Опубликовано /Финмаркет/
 
 
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Ключевые слова:    Россия,  Курс доллара США

 
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