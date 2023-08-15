Средний курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 13,2113 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,027 руб., максимальный - 13,519 руб. Было заключено 11383 сделки. Объем торгов составил 28671,94 млн руб., что на 100% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 13,412 руб. за юань.

15 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи понизился на 6356 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,2113 руб.

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Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале сократила доли в Activision Blizzard Inc. и General Motors Co. (GM). В то же время Berkshire приобрела акции трех американских застройщиков - D.R. Horton Inc., Lennar... В то же время Berkshire приобрела акции трех американских застройщиков - D.R. Horton Inc., Lennar... читать дальше

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Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,92 пункта (0,572%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3148,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3163,54 (+1,04%) пункта,... читать дальше

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Министерство финансов России 16 августа 2023 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении, размещенном на сайте... читать дальше

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ООО "Энергоника" увеличило размер ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей с 14% до 16% годовых, говорится в обновленном сообщении компании. Как сообщалось, размещение займа начнется 17 августа. Как сообщалось, размещение займа начнется 17 августа. Ставка купонов установлена до... Ставка купонов установлена до... читать дальше

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Розничные продажи в США в июле выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%. Рост отмечается четвертый месяц подряд. Согласно пересмотренным данным, в июне... Согласно пересмотренным данным, в июне... читать дальше

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По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,86/101,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 256 коп., Cредний курс продажи...

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ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,88 (-260,61) руб./грамм; на серебро - 71,18 (-2,53) руб./грамм; на платину - 2825,22 (-134,17) руб./грамм; на палладий - 3993,53 (-307,49) руб./грамм. Это автоматическое... Это автоматическое...

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Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 97,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 361,82 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 411,11 коп. Это автоматическое сообщение. Это автоматическое сообщение.

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На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 30424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,4217 руб. По... читать дальше

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Продажи автомобилей с пробегом в РФ в январе-июле 2023 года выросли на 25,5%, до 3,265 млн единиц, сообщило агентство "Автостат". Рынок б/у автомобилей показывает рост в годовом выражении с начала года. В июле в РФ было реализовано 511,783 тыс. подержанных машин, что на... Рынок б/у автомобилей показывает рост в годовом выражении с начала года. В июле в РФ было реализовано 511,783 тыс. подержанных машин, что на... читать дальше

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Датский пивоваренный концерн Carlsberg улучшил прогноз для операционной прибыли на текущий год на фоне сильных показателей бизнеса. Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2023 году превысит показатель прошлого года на 4-7%. Ранее ожидалось, что... Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2023 году превысит показатель прошлого года на 4-7%. Ранее ожидалось, что... читать дальше

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Оператор сети дата-центров "Селектел" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке. Ориентиру соответствует доходность к погашению в... Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше

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В среду, 16 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 406,09 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Тип погашения Тип погашения Размер погашения, всего Размер погашения, всего Размер погашения... Размер погашения... читать дальше

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В среду, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,64 млн. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ...

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В среду, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 37,45 млрд руб. Эмитент Эмитент Выпуск Выпуск Размер выплат, всего Размер выплат, всего Размер выплат на облигацию Размер выплат на облигацию ... ... читать дальше

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