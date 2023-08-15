15 августа 2023 года 08:00
Анонс публикаций макроэкономических показателей ведущих стран
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15 августа. FINMARKET.RU - Сегодня ожидается публикация следующих макроэкономических показателей
|Время
|Публикация
|Период
|09:00
|Безработица в Великобритании
|Июль 2023
|09:00
|Среднемесячный уровень безработицы в Великобритании
|Июнь 2023
|12:00
|Индекс делового доверия к экономике еврозоны института Zew
|Август 2023
|13:00
|Индекс доверия к экономике Германии института Zew
|Август 2023
|15:30
|Динамика цен на продукцию, импортируемую в США
|Июль 2023
|15:30
|Изменение потребительских цен в Канаде
|Июль 2023
|15:30
|Индекс производственной активности Нью-Йорка Empire Manufacturing
|Август 2023
|15:30
|Объемы розничных продаж в США
|Июль 2023
|17:00
|Товарные запасы на складах США
|Июнь 2023
Это автоматическое сообщение.
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15 августа 2023 года 16:28
Инвестиционная компания американского миллиардера Уоррена Баффета Berkshire Hathaway во втором квартале сократила доли в Activision Blizzard Inc. и General Motors Co. (GM).
В то же время Berkshire приобрела акции трех американских застройщиков - D.R. Horton Inc., Lennar... читать дальше
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15 августа 2023 года 16:15
Индекс Мосбиржи корректируется вниз после роста. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 17,92 пункта (0,572%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 3148,92 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 3163,54 (+1,04%) пункта,... читать дальше
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15 августа 2023 года 16:15
Министерство финансов России 16 августа 2023 года не будет проводить аукционы по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в связи с возросшей волатильностью на финансовых рынках и в целях содействия стабилизации рыночной ситуации, говорится в сообщении, размещенном на сайте... читать дальше
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15 августа 2023 года 16:08
ООО "Энергоника" увеличило размер ставки 1-го купона 5-летних облигаций серии 001P-04 объемом 300 млн рублей с 14% до 16% годовых, говорится в обновленном сообщении компании.
Как сообщалось, размещение займа начнется 17 августа.
Ставка купонов установлена до... читать дальше
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15 августа 2023 года 16:07
Розничные продажи в США в июле выросли на 0,7% относительно предыдущего месяца, сообщило министерство торговли страны. Эксперты, опрошенные Bloomberg, в среднем ожидали их повышения на 0,4%. Рост отмечается четвертый месяц подряд.
Согласно пересмотренным данным, в июне... читать дальше
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15 августа 2023 года 16:03
По состоянию на 16:00 мск на основе информации, предоставленной банками и обменными пунктами Москвы, Cредний курс покупки/продажи наличного доллара составил 92,86/101,91 руб. за доллар. По сравнению с предыдущим днем Cредний курс покупки упал на 256 коп., Cредний курс продажи...
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15 августа 2023 года 15:58
ЦБ РФ с 16 августа установил следующие учетные цены на драгоценные металлы: на золото - 5962,88 (-260,61) руб./грамм; на серебро - 71,18 (-2,53) руб./грамм; на платину - 2825,22 (-134,17) руб./грамм; на палладий - 3993,53 (-307,49) руб./грамм.
Это автоматическое...
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15 августа 2023 года 15:49
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 97,4217 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 361,82 коп.
Это автоматическое сообщение.
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15 августа 2023 года 15:49
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 16 августа, составляет 106,5736 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 411,11 коп.
Это автоматическое сообщение.
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15 августа 2023 года 15:45
На 15:30 мск средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" на торгах Московской биржи понизился на 30424 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) по сравнению со средневзвешенным курсом предыдущего торгового дня и составил 97,4217 руб. По... читать дальше
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15 августа 2023 года 15:43
Продажи автомобилей с пробегом в РФ в январе-июле 2023 года выросли на 25,5%, до 3,265 млн единиц, сообщило агентство "Автостат".
Рынок б/у автомобилей показывает рост в годовом выражении с начала года. В июле в РФ было реализовано 511,783 тыс. подержанных машин, что на... читать дальше
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15 августа 2023 года 15:34
Датский пивоваренный концерн Carlsberg улучшил прогноз для операционной прибыли на текущий год на фоне сильных показателей бизнеса.
Как говорится в пресс-релизе компании, операционная прибыль в 2023 году превысит показатель прошлого года на 4-7%. Ранее ожидалось, что... читать дальше
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15 августа 2023 года 15:30
Оператор сети дата-центров "Селектел" установил финальный ориентир ставки 1-го купона 3-летних облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей на уровне 13,30% годовых, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.
Ориентиру соответствует доходность к погашению в... читать дальше
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15 августа 2023 года 15:30
В среду, 16 августа, ожидаются погашения по 7 выпускам облигаций на общую сумму 406,09 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Тип погашения
Размер погашения, всего
Размер погашения... читать дальше
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15 августа 2023 года 15:30
В среду, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $12,64 млн.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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15 августа 2023 года 15:30
В среду, 16 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 31 выпускам облигаций на общую сумму 37,45 млрд руб.
Эмитент
Выпуск
Размер выплат, всего
Размер выплат на облигацию
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