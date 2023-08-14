Средний курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов составил 100,9319 руб.

Минимальный курс доллара США составил 97,5 руб., максимальный - 101,7525 руб. Было заключено 8298 сделок. Объем торгов составил 48885,67 млн руб., что на 25% выше среднего значения за последний месяц. Последняя сделка была совершена по курсу 98 руб. за доллар США.

14 августа. FINMARKET.RU - Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27627,999999999996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,9319 руб.

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Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в понедельник составила 57511,351 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 834,625 млрд руб., или на...

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Средневзвешенный курс евро со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 18411 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 109,9304 руб. Минимальный курс евро составил 106,065 руб., максимальный - 111,415 руб. Было заключено 11213... Минимальный курс евро составил 106,065 руб., максимальный - 111,415 руб. Было заключено 11213... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 21601 пункт (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,4641 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,23 руб., максимальный - 101,75 руб. Было... Минимальный курс доллара США составил 97,23 руб., максимальный - 101,75 руб. Было... читать дальше

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Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи повысился на 2403 пункта (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 13,7873 руб. Минимальный курс юаня составил 13,279 руб., максимальный - 13,96 руб. Было заключено 85390 сделок.... Минимальный курс юаня составил 13,279 руб., максимальный - 13,96 руб. Было заключено 85390 сделок.... читать дальше

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Российский фондовый рынок, начавший торги на позитиве, завершил понедельник разнонаправленными изменениями индексов. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,78% и составил 3131 пункта. Индекс МосБиржи к 18:50 мск снизился на 0,78% и составил 3131 пункта. Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,85% - до 1009,43 пункта.... Индекс РТС к 18:50 мск повысился на 0,85% - до 1009,43 пункта.... читать дальше

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Цены на золото снижаются вечером в понедельник на фоне укрепления курса доллара. Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:34 мск понизились на 0,2%, до $1942,1 за тройскую унцию. На минувшей неделе цены продемонстрировали максимальное... Котировки декабрьских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex к 18:34 мск понизились на 0,2%, до $1942,1 за тройскую унцию. На минувшей неделе цены продемонстрировали максимальное... читать дальше

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Банк России предлагает изменить подход к формированию резервов на возможные потери по займам: они будут формироваться не в зависимости от срока и суммы займа (до 30 тыс. до 30 дней), а в зависимости от размера полной стоимости кредита (250% и более). Соответствующий проект... читать дальше

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В июле потребление электроэнергии в Китае, которое считается одним из основных параметров оценки экономической активности в стране, выросло на 6,5% в годовом выражении и достигло 888,8 млрд кВт.ч, сообщило Государственное управление по делам энергетики. В том числе... В том числе... читать дальше

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В июле денежная база РФ в широком определении увеличилась на 149,6 млрд рублей, или на 0,6%, до 25 трлн 78,8 млрд рублей. Данные опубликованы на сайте Банка России. В январе-июле денежная база увеличилась на 650,2 млрд рублей, или на 2,7%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей... В январе-июле денежная база увеличилась на 650,2 млрд рублей, или на 2,7%, с 24 трлн 428,6 млрд рублей... читать дальше

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По итогам 2-го квартала т.г. чистая прибыль Россельхозбанка (РСХБ) по МСФО упала по сравнению с 1-м кварталом в 2,5 раза и составила 4,4 млрд рублей, свидетельствует отчетность кредитной организации. В целом за полугодие чистая прибыль РСХБ составила 15,3 млрд рублей,... В целом за полугодие чистая прибыль РСХБ составила 15,3 млрд рублей,... читать дальше

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Средневзвешенный курс доллара США со сроком расчетов "сегодня" по итогам торгов Московской биржи повысился на 27627,999999999996 пунктов (1 пункт соответствует 0,01 коп.) и составил 100,9319 руб. Минимальный курс доллара США составил 97,5 руб., максимальный - 101,7525... Минимальный курс доллара США составил 97,5 руб., максимальный - 101,7525... читать дальше

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Рубль отыграл все утренние потери и перешел к росту в основных валютных парах после решения Банка России провести внеочередное заседание совета директоров по ключевой ставке во вторник, 15 августа. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров... Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров... читать дальше

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Генеральная прокуратура РФ предупредила производителей, поставщиков и продавцов социально значимой продукции об ответственности за обман граждан, злоупотребления и ценовые сговоры. "По поручению (генпрокурора) Игоря Краснова приняты меры по защите граждан от манипуляций... "По поручению (генпрокурора) Игоря Краснова приняты меры по защите граждан от манипуляций... читать дальше

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Фондовые индексы США меняются слабо и разнонаправленно в начале торгов в понедельник. Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск снизился на 0,16% и составил 35224,08 пункта. Лидерами снижения в индексе выступают акции Goldman Sachs Group и 3M Inc., дешевеющие на 1,2%, а... Dow Jones Industrial Average к 17:08 мск снизился на 0,16% и составил 35224,08 пункта. Лидерами снижения в индексе выступают акции Goldman Sachs Group и 3M Inc., дешевеющие на 1,2%, а... читать дальше

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Банк России 15 августа проведет внеочередное заседание совета директоров, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени. Как говорится в сообщении ЦБ, пресс-релиз с решением совета директоров будет опубликован в 10:30 по московскому времени.

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ПО "Белоруснефть" рассматривает возможность приобретения у китайских производителей оборудования для добычи нефти в рамках программы модернизации. "В "Белоруснефти" сформирована программа перспективного развития бурового и сервисного блоков, в которую вошли существенное... "В "Белоруснефти" сформирована программа перспективного развития бурового и сервисного блоков, в которую вошли существенное... читать дальше

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